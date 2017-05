Comment optimiser les entrepôts industriels et les espaces de travail ?

article commandité

Les entrepôts industriels, et les espaces de travail en général, sont des lieux primordiaux dans la vie en communauté de l’entreprise. L’organisation des espaces de travail au sein de l’entreprise est très importante dans le sens où cela réduit le stress, accroit la bonne humeur et augmente la dynamique de chaque employé dans son travail. Voici quelques conseils pour bien optimiser les entrepôts industriels et les espaces de travail

Adapter les équipements



Les entrepôts sont destinés au stockage de marchandises, les choses importantes à faire sont donc de :

Organiser les entrepôts en système de rayonnage et de palettes.

Approprier les équipements à chaque méthode de travail.

Savoir ranger méthodiquement

Ranger les marchandises dans des caissons ou des palettes en fonction de leurs catégories.

Fabriquer des étagères industrielles en matériaux résistants pour permettre de supporter le poids du matériel.

Il existe aussi des solutions de mezzanines industrielles autoportantes en acier.

Mettre en œuvre la stratégie ABC

C’est une méthode de rangement des marchandises dans un entrepôt par taux de rotation.

Les produits rangés dans la catégorie A sont ceux qui ont une forte mobilité. Ils seront donc disposés à côté de l’entrée et mis dans un endroit facilement accessible.

Les produits de la catégorie B ont une mobilité moyenne, ils seront donc disposés en bas des étagères.

Les produits de catégorie C sont les moins utilisés, ils sont donc les moins facilement accessibles et sont rangés en hauteur

Dématérialiser les documents



Pour éviter que le désordre règne dans les entrepôts et dans tous les espaces de travail au sein de l’entreprise, il faut :

Numériser le maximum de documents.

Les enregistrer sur les ordinateurs et autres supports externes comme des clés USB, des disques durs externes ou des CD.

Une fois les documents enregistrés informatiquement, les informations resteront à l’abri d’une éventuelle perte et cela évitera le désordre. Ceci permettra aussi une bonne organisation puisque la personne qui recherche un produit pourra le trouver sans problème sur l’ordinateur, si les informations sont classées alphabétiquement par exemple.

Déterminer les espaces de travail

Pour qu'une administration soit fonctionnelle, il faut :

Optimiser l’aménagement des espaces de travail

Chaque espace doit être délimité et réservé pour chaque tâche.

Pour le bien-être des travailleurs au sein d’une usine ou une entreprise quelconque, l’optimisation des zones de travail est très importante. Cela maximisera la productivité et améliorera l’efficacité du travail accompli. Cela inclut une bonne organisation de l’espace et des équipements.