Vous souhaitez acheter une nouvelle laveuse, mais ne savez pas quelle marque choisir ? Parcourez le top 5 des marques de laveuse les plus vendues au Québec et faites votre choix.

1. Bosch

Au Québec, Bosch commercialise une gamme de laveuses compactes. Les trois modèles de la marque (séries 800, 500 et 300) sont à chargement frontal et mesurent 24 pouces. Alliant qualité, design et performance, ces laveuses sont également homologuées Energy StarMD et surpassent les normes ENERGY STAR concernant la consommation d’eau.

Elles sont aussi équipées de plusieurs systèmes intéressants, qui permettent laver plus rapidement, réduire les risques d’inondation et de limiter le bruit.

2. Maytag

Sur le marché québécois, la marque Maytag propose 7 modèles de laveuses à chargement vertical et 3 modèles à hublot. Tous les lave-linge de la marque offrent un nettoyage optimisé grâce au programme PowerWash.

Par ailleurs, tous les modèles à hublot sont certifiés ENERGY STAR, avec le meilleur niveau de rendement énergétique possible (niveau III).

En cas de souci avec votre lave-linge, pensez à contacter des techniciens qui connaissent parfaitement les caractéristiques des électroménagers Maytag.

3. Whirlpool

Whirlpool propose 14 modèles de laveuses à haute efficacité au Québec :

6 lave-linge à chargement frontal, avec un rendement énergétique de niveau 3 et certifiés ENERGY STAR.

5 machines à chargement par le dessus, dont 3 modèles homologués ENERGY STAR.

3 combinés laveuse-sécheuse (dont un au gaz et deux à l’électricité) équipés du système de séchage AutoDry et d’un moteur à induction.

4. Samsung

Chez Samsung Québec, on trouve 4 modèles de laveuses à chargement vertical et 6 avec hublot frontal, tous homologués ENERGY STAR.

D’un côté, les lave-linge à chargement vertical ont une cuve de 5,2 à 6,5 pi3 de capacité, avec des fonctionnalités performantes, telles que SuperSpeed ou Activewash.

De l’autre, les laveuses à hublot ont de nombreuses options, comme les cycles vapeur, le lavage rapide et le programme silencieux.

5. LG

Enfin, LG vend 8 modèles de laveuses à chargement par le haut et 10 avec hublot, certifiées ENERGY STAR.

Avec de bonnes performances énergétiques et leur capacité de charge importante, les premières sont particulièrement efficaces. Équipées de nombreuses options innovantes, les laveuses à hublot sont plutôt tranquilles et fiables, avec une grande contenance.

Conclusion

Pour une laveuse de qualité, efficace et homologuée ENERGY STAR, choisissez donc un modèle d’une de ces 5 grandes marques.