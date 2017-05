Un centre d’interprétation du patrimoine naturel revu et amélioré

M. Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin, a annoncé le 19 mai dernier, l’octroi de 1 011 000 dollars à ÉcoNature pour le renouvellement de l’exposition permanente et l’aménagement d’espaces scientifiques et multifonctionnels dans le contexte de la construction du nouveau pavillon d’accueil du Parc de la Rivière-desMille-Îles à Laval.

L’environnement fait partie des quatre grands thèmes pour Canada 150. Ce projet s’inscrit donc dans la volonté du gouvernement du Canada de rapprocher les Canadiens de la nature pour éveiller leur conscience environnementale.

Accordée par le gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme permettra d’améliorer les conditions d’accueil du public, de diversifier et de bonifier les services d’ÉcoNature en matière d’interprétation du patrimoine naturel et d’augmenter ses espaces de diffusion et de conservation.



Citations

« Notre environnement est une source de richesse et de fierté. Alors que les célébrations entourant Canada 150 battent leur plein, Éco-Nature joue un rôle clé en encourageant les Canadiens à découvrir la beauté naturelle de leur pays et à se sensibiliser davantage à l’environnement pour mieux protéger leur écosystème. »

– L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien



« Je me réjouis de savoir que la réalisation de cet important projet donnera à Éco-Nature les moyens de poursuivre sa mission de sensibilisation et d’éducation, et ce, particulièrement auprès des jeunes qui auront un rôle crucial à jouer en tant que gardiens de nos milieux naturels. »

– M. Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin



« Cette contribution financière majeure hautement appréciée permettra de faire rayonner le Parc à travers ses espaces muséaux, scientifiques et d’animation. Notre programmation renouvelée servira de fil conducteur afin d’assurer la cohésion des actions et favorisera un équilibre entre protection, conservation et accessibilité, le tout au moyen d’activités attrayantes pour le public. C’est ce qui fera en sorte que le Parc se distinguera de tout autre équipement du même type. »

– M. Luc Ménard, directeur général, Éco-Nature