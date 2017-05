Concours d’embellissement des entrées de ville et de quartiers

C’est en fin de semaine que des équipes constituées de citoyens bénévoles, d’employés et d’élus municipaux ont procédé à la plantation de fleurs et à l’aménagement paysager de cinq sites dans le cadre du concours Mon quartier fleuri organisé par la Ville. Grâce au travail de ces équipes, qui disposaient chacune d’un budget de 2 500 $ pour l’achat auprès de fournisseurs locaux de fleurs, végétaux et éléments inertes, les lieux choisis ont ainsi été mis en valeur.



Rappelons que c’est en mars dernier que Laval lançait ce concours. La Ville invitait alors tous les Lavallois qui désiraient améliorer leur cadre de vie à y participer en grand nombre.



« La créativité déployée par les équipes de bénévoles, aidées d’experts du Service des travaux publics pour fleurir et embellir la ville, est un apport inestimable tant au niveau de la qualité de vie des Lavallois que pour l’effet d’entraînement généré. En effet, ce concours invite tout le monde à fleurir son environnement et rappelle aux visiteurs que nous sommes une capitale horticole », a expliqué le maire de Laval, Mars Demers.



Les cinq aménagements, principalement composés de végétaux tels des fleurs annuelles, des vivaces, des arbustes, des légumes et des fines herbes, reflètent le concept élaboré par les membres de chaque équipe. Les sites intègrent également des éléments inertes tels que des sculptures, des pierres, des troncs d’arbres ou des clôtures, rendant l’ensemble respectueux de l’environnement.



Les Lavallois seront invités à découvrir ces aménagements et à voter plus tard cet été pour leur favori en allant sur la page Facebook de la Ville.



Adresse des lieux à visiter :



- Duvernay : boulevard de la Concorde et autoroute 19

- Vimont : boulevard René-Laennec et autoroute 440

- Vimont : boulevard des Laurentides et boulevard Saint-Elzéar

- Sainte-Rose : boulevard Curé-Labelle et pont Marius-Dufresne

- Laval-Ouest : boulevard Dagenais et boulevard Arthur-Sauvé