La Société de transport de Laval, une organisation certifiée vélosympathique !

La Société de transport de Laval (STL) est parmi la cohorte des 15 entreprises du Québec à avoir obtenu une Certification vélosympathiqueMC. Remise par Vélo Québec, la certification bronze a été accordée à la STL pour souligner ses efforts dans la mise en place d’outils et de services qui favorisent les déplacements en vélo des employés et de la collectivité.

Depuis les dernières années, plusieurs initiatives ont été mises en place par la STL pour améliorer l’accessibilité par vélo au siège social de la STL, situé dans le quartier industriel. En 2016, en collaboration avec la Ville de Laval, des voies cyclables ont été aménagées sur les rues entourant les bureaux de la STL. Cette mesure améliore la sécurité des employés qui se rendent au travail à vélo. De plus, la STL met gratuitement à la disposition des employés un abri à vélo couvert de 18 places ainsi que 6 vélos en libre-service pouvant être utilisés pour des périodes d’au plus 24 heures. Un club de vélo a aussi été formé par des employés. Le groupe est ouvert à tous; les membres se rassemblent un soir par semaine pour faire une sortie vélo. La STL est la seule société de transport au Québec à avoir la Certification vélosympathiqueMC.

« La STL s’est donné comme objectif de soutenir ses employés à acquérir ou à maintenir de saines habitudes de vie. Les investissements pour faciliter les déplacements en vélo des employés sont d’excellents moyens pour atteindre ce noble objectif », affirme M. David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL. « Nous avons aussi travaillé en collaboration avec la Ville de Laval dans le but d’améliorer le réseau cyclable. En plus du soutien financier de la Ville, relatif à l’installation de supports à vélos sur tous les autobus de la STL, la Ville a profité des travaux d’implantation de mesures préférentielles pour bus (MPB) pour aménager de nouvelles voies cyclables. Ce sont 4,2 kilomètres de pistes cyclables qui ont été ajoutés en 2016 aux abords des mesures préférentielles pour bus », conclut M. De Cotis.

La STL propose plusieurs moyens de combiner les modes de transport dans le but de diminuer l’utilisation du voiturage en solo à Laval. Le 1er mai dernier, le programme CycloBus a été relancé pour une quatrième année consécutive. Gratuits et faciles à utiliser, les supports à vélos permettent aux usagers de franchir de plus grandes distances en combinant vélo et autobus.



Photo: de gauche à droite:

M. Guy Picard, directeur général, STL;

M. David De Cotis, président du conseil d’administration, STL;

Mme Sandrine Cabana-Degani, chargée de projet, Vélo Québec

Association;

M. Antoine Malo, conseiller technique, STL;

M. Sylvain Yelle, directeur principal, Exploitation et approvisionnement, STL