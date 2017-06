Le premier terrain de volleyball de plage inauguré à Laval

Le chef du Parti Laval-Équipe Michel Trottier et conseiller municipal de Fabreville, Michel Trottier, a participé à l’inauguration officielle du tout premier terrain de volleyball de plage de Laval en tant qu’instigateur du projet, vendredi après-midi dernier au parc de Champfleury.



Instigateur du projet

Le conseiller municipal de Fabreville s’est réjoui de la finalité de ce projet qu’il défend depuis 2010. Alors qu’il était président de l’Association des résidents de Champfleury (ARC), Michel Trottier avait vendu l’idée de la création d’un terrain Volleyball de plage comme moyen pour enrichir l’offre des activités aux jeunes adultes du quartier. Lorsqu’il a été élu en 2013 à titre de conseiller municipal, il a choisi ce projet dans la liste des projets locaux à réaliser dans le cadre du programme triennal d’immobilisations (PTI). Le terrain deVolleyball de plage, totalisant un investissement de plus de 150 000$, contribuera selon lui à enrichir la vie communautaire dans son secteur et à encourager l’activité physique.



« Le terrain de Volleyball de plage apportera une autre dimension aux nombreuses possibilités déjà présentes dans le parc Champfleury. C’est un site qui permettra des interactions amicales entre les voisins et tout en bonifiant l’offre d’activité physique dans le secteur. Je souhaite que ce projet serve de modèle au développement d’installations de sport moins conventionnelles pour les citoyens de Laval. » A commenté M. Trottier.



Développer une culture de vie active

Pour Monsieur Trottier, l’inauguration de ce premier terrain de Volleyball de plage est un projet phare de la nouvelle politique d’activité physique, adoptée à Laval en 2012. En tant qu’ancien responsable de l’organisme Québec en forme à Laval, M. Trottier se dit très fier d’accueillir un nouveau plateau sportif dans son district.



« Le Volleyball de Plage est une offre originale qui se distingue dans l’ensemble des terrains sportifs offerts à Laval. Cela répond parfaitement à l’objectif de diversifier les activités offertes afin d’offrir équitablement à toutes les clientèles, l’opportunité de pratiquer une activité sportive de leur choix dans un cadre convivial et amical», se réjouit M. Trottier.



Dans le cadre du programme de soutien aux organismes locaux, Michel Trottier a également accordé cette année un montant de 1250$ à l’Association des Résidents de Champfleury afin de les soutenir dans leurs activités, dont entre autres la Course de Laval à Champfleury et la Vente de garage annuelle.