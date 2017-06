Laval réduit les obstacles à l’intégration des personnes handicapées

Dans le cadre du plan d’action du Comité consultatif conjoint en accessibilité (CCCA), la Ville de Laval a déposé le bilan 2016 de ses réalisations à l’égard des personnes handicapées. Produit chaque année en vertu de l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, ce bilan témoigne des travaux réalisés par la Ville pour réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans les domaines relavant de ses attributions.



« Grâce aux travaux du CCCA depuis près de 30 ans, la Ville de Laval favorise le droit, pour les personnes handicapées, de bénéficier de l'ensemble des services municipaux dans les meilleures conditions possible. Dans l’esprit des orientations de la politique gouvernementale québécoise intitulée À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, Laval devient progressivement une ville inclusive qui intègre les principes d’accessibilité universelle sur son territoire », a précisé Raynald Adams, président du CCCA et membre du comité exécutif de la Ville de Laval.



Réalisations 2016

En 2016, la Ville a veillé à la mise en œuvre de son plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Elle a réalisé plusieurs projets d’accessibilité de lieux et de bâtiments publics, dont les travaux suivants :



Aréna Saint-François : amélioration de l'accessibilité générale

Aréna Hartland-Monahan : amélioration de l'accessibilité des toilettes et des gradins

Aréna Samson : amélioration de l'accessibilité des toilettes et des gradins

Bibliothèque Émile-Nelligan : amélioration de l'accessibilité générale

Piscine Saint-Vincent : aménagement d'une pataugeoire et d'une aire de jeux d'eau accessibles

Piscine Prévost : amélioration de l'accessibilité du chalet (toilettes et vestiaires) et de la piscine

Trottoirs et bateaux pavés : travail en continu de réhabilitation des trottoirs et de construction de bateaux pavés pour faciliter la traversée des carrefours et l’accès aux arrêts d’autobus.



Il est à noter que la Ville concrétise d’autres types d’initiatives qui visent la participation de tous à la vie active, comme la formation de groupes d’employés (personnel des camps de jour, policiers et enquêteurs), l’accessibilité de sites d’événements, la publication de textes divers pour promouvoir les ressources et les services pour les personnes handicapées et l’octroi d’un mandat pour une étude d’opportunité des déplacements piétonniers qui s’intéresse, entre autres, à l’accessibilité universelle.



Déposé chaque année à l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), le plan d’action 2016 s’est attiré les éloges de la directrice générale, Anne Hébert, qui a salué notamment le fait que « certaines mesures prévues pour l’année 2016 se sont distinguées des autres par leur originalité. Nous soulignons, par exemple, la révision des normes d’accessibilité faisant partie du règlement de construction L-9501 spécifiant des exigences qui vont au-delà de celles du Code de construction du Québec. »



Les personnes intéressées par le CCCA peuvent consulter le bilan 2016 du CCCA au laval.ca, sous Personnes handicapées.