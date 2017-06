Seréna Québec offre un atelier spécialisé aux femmes en périménopause

Seréna Québec propose, pour la première fois à Laval, l’atelier «Périménopause» samedi le 17 juin dans les locaux de l’organisme Mieux-Naître à Laval. L’atelier habilite les femmes de 35 ans et plus à mieux interpréter les indices du corps féminin, les variations du cycle menstruel et la spécificité des signes de fertilité, en cette période de transition, grâce à une méthode de con(tra)ception qui a fait ses preuves.



Quels sont les signes précurseurs de la fin de la vie reproductive? Comment les observer et les interpréter? En remplacement de la contraception hormonale, quelle alternative naturelle et efficace utiliser en période de cycles irréguliers? Ou même comment favoriser une grossesse de façon naturelle après 35 ans? Toutes ces questions, et bien d’autres, seront discutées dans cet atelier, présenté par Fabián Ballesteros, l’un des conseillers médicaux et chercheurs associés de Seréna Québec et sa conjointe biologiste Sabrina Da Silva, deux lavallois et formateurs accrédités.



La méthode symptothermique Perfectionnée par Seréna Québec, la méthode symptothermique est une méthode physiologique de con(tra)ception naturelle, basée sur l’observation de trois signes du corps féminin et un comportement sexuel conscient et responsable.



Applicable en moins de 5 minutes par jour, écologique, économique, sans effets secondaires, la méthode symptothermique s’appuie sur les données réelles quotidiennes de la femme et non un calcul projectiviste à partir de données passées (ex. méthode du calendrier) et encore moins de moyennes (applications mobiles populaires).



En usage correct et constant, son efficacité en contraception est comparable à celle de la pilule contraceptive et du stérilet (Indice de Pearl 0,4% - Trussell, 2011). Tandis qu’en recherche de grossesse, la méthode symptothermique permet de déterminer avec précision la phase complète de fertilité à chaque cycle pouraugmenter les chances de concevoir.



« En permettant au cycle féminin de fonctionner naturellement, les femmes reconnectent avec leur corps, apprivoise leurs hormones naturelles, prennent le contrôle sur leur santé reproductive et retrouvent même parfois une libido supérieure! », mentionne Marie-Hélène Viau, directrice générale de Seréna Québec.



Avantages à l’apparition des variations dans le cycle En plus d’une modification du flux menstruel et de saignements anovulatoires, la périménopause se caractérise par l’irrégularité des cycles.



« L’observation des signes de fertilité confère l’avantage de renseigner sur ce qui se passe. Les changements qu’elle apprend à interpréter rassurent la femme, selon que l’ovulation devance ou retarde, parce qu’elle sait où elle est dans son cycle. Ainsi, devant une menstruation qui retarde, les femmes ne s’inquièteront pas inutilement d’une possible grossesse, car elles savent si l’ovulation est tout simplement retardée », précise Mme Viau.



Atelier pour 35 ans et + L’atelier d’apprentissage Périménopause se tient le samedi 17 juin prochain, à 10 h chez l’organisme Mieux-Naître à Laval au 3534 boulevard de la Concorde est. Une contribution volontaire est suggérée. La réservation est obligatoire au 514-273-7531, coordination@serena.ca.