Nomination chez Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mlle-Iles

Éco-Nature a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Jean-François Boily au poste de directeur des ventes, du marketing et des partenariats.



Jean-François cumule plus d’une quinzaine d’années d’expérience à titre de délégué commercial pour le parc national du Mont-Tremblant. Il se distingue par ses connaissances approfondies de l’industrie du tourisme d’aventure, des sports et loisirs, ainsi que sa vaste expérience en promotion et vente d’établissement de plein-air. Son expertise sera mise à contribution dans le développement des relations d’affaire pour le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

« Je suis vraiment heureux d’intégrer une équipe dynamique ayant à cœur le développement, la protection et la conservation de ce beau territoire. Surveillez-nous sur les médias sociaux, plusieurs beaux projets verront le jour dans les prochaines années» de dire Monsieur Boily



« Nous sommes choyés de pouvoir compter sur Jean-François qui apporte avec lui un bagage professionnel impressionnant et une réelle passion pour le plein air. C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons à ce poste nouvellement créé dans le contexte du développement de plusieurs projets structurants. Son expertise contribuera assurément à faire découvrir à plus de gens un territoire naturel exceptionnel en milieu urbain» a déclaré pour sa part Luc Ménard, directeur général de l’organisme.



Monsieur Boily est entré en fonction le 5 juin dernier. Vous pouvez le joindre par courriel à jfboily@parc-mille-iles.qc.ca ou par téléphone au 450 622-1020, poste 240.