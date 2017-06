La STL remporte deux Grands prix d’excellence en transport

C’est avec une grande fierté que la Société de transport de Laval (STL) a reçu, hier, deux Grands prix d’excellence en transport lors du gala organisé par l’Association québécoise du transport (AQTr). La STL s’est d’abord distinguée dans la catégorie Transport collectif pour son projet global de Mesures préférentielles pour bus (MPB), et a ensuite remporté les plus grands honneurs dans la catégorie Prix du public, pour son projet de feux prioritaires intelligents. Il s’agit du deuxième prix remporté cette année par la STL pour ce projet, suite au Prix Leadership des entreprises, catégorie Innovation, décerné par l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) en mai dernier. Le projet de feux prioritaires intelligents de la STL s’intègre dans la stratégie globale de Mesures préférentielles pour bus (MPB), dont l’implantation a débuté en 2016, en collaboration avec la Ville de Laval.

« Cette reconnaissance, décernée parmi tous les modes de transport confondus, réaffirme le leadership de la STL en matière de transport durable. Depuis plusieurs années, nous multiplions les efforts pour accroître la part modale du transport en commun à Laval et pour offrir des alternatives à la congestion automobile », indique David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL. « De façon globale, ces projets se distinguent par leur complexité et leur ampleur, et ce, grâce à la coordination exceptionnelle des travaux avec la Ville de Laval. Nous sommes convaincus que ces cinq mesures combinées permettront de réduire les temps de parcours pour nos clients, d’améliorer la fluidité des déplacements à Laval et, ultimement, de réduire l’empreinte carbone globale liée au transport », souligne M. De Cotis.



Catégorie Transport collectif

Mesures préférentielles pour bus (MPB)

En 2016, la STL a débuté les travaux d’un ambitieux projet combinant un ensemble de cinq mesures visant à procurer aux autobus des dispositifs ou des aménagements routiers privilégiant leur circulation sur le territoire de Laval, et permettant du même coup d’atténuer les effets de la congestion urbaine. Le projet de la STL se distingue par sa complexité et son ampleur, soit d’intégrer la réalisation simultanée de cinq projets sur un horizon de deux ans :

aménagement de 14,4 kilomètres de voies réservées;

aménagement de 6 nouvelles voies d’évitement;

implantation de systèmes de feux prioritaires intelligents sur 232 intersections;

installation de systèmes de feux prioritaires de type « chandelle » sur 11 intersections;

déplacement de 77 arrêts ou abribus en aval de l’intersection.



Soulignons la coordination exceptionnelle des travaux avec la Ville de Laval, qui a profité de l’occasion pour, notamment, aménager de nouveaux tronçons de pistes cyclables et de trottoirs, rajeunir certains équipements de mobilier urbain et remplacer près de 75 % des contrôleurs sur ses feux de circulation.

Catégorie Prix du public

Feux prioritaires intelligents

Les feux prioritaires intelligents, aussi connus sous l’acronyme TSP (Transit Signal Priority), permettent aux véhicules de demander une priorité de passage au feu de circulation. Les systèmes de TSP de base demandent la priorité en tout temps, sans égard à l’horaire planifié ni au nombre de passagers à bord. Le système utilisé par la STL se démarque, notamment, en considérant ces deux éléments pour accorder ou non une demande de priorité. Dans le cadre de ce projet, pas moins de 232 feux de circulation ainsi que la totalité du parc de véhicules de la STL, soit 322 autobus et 23 véhicules de transport adapté, a été équipée d’un système intelligent de communication. Au total, c’est plus de 90 % des feux que croisent les véhicules de la STL, soit 75 % des feux de circulation sur le territoire de Laval, qui sont visés par ce projet. Soulignons que ce projet a été rendu possible grâce à l’avant-gardisme de la STL, qui avait déjà, depuis 2009, équipé tous ses véhicules d’un ordinateur de bord sophistiqué, accompagné d’un système de GPS et d’un compteur de passagers, qui lui fournit des données en temps réel, à la seconde près, sur la performance et l’achalandage de son réseau.