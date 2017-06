5h de cours d’initiation au canot ou au kayak pour 10$!

Des cours d’initiation au canot et au kayak, à coût exceptionnellement bas, s’adressant aux familles sont proposés au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles au mois de juin et juillet. Venez-vous familiariser avec les bases de maniement d’embarcations nautiques non motorisées permettant une sortie autonome en toute sécurité sur la rivière.



La formation comprend deux sorties d’une durée de 2 h 30 sous la supervision d’un animateur/formateur. De plus, l’équipement (embarcation, gilet de sauvetage, pagaie) est prêté à chacun des participants. Nos guides sont brevetés pour le niveau 1 en eau calme par la Fédération québécoise du canot et kayak. Ce cours donne tous les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques de l’équipement nécessaire à une sortie, connaître les réglementations en vigueur et apprendre les manœuvres de pagaie élémentaires (avancer, reculer et arrêter). Il couvre aussi les règles de sécurité. L’encadrement de l’activité et l’équipement sont gratuits. Il y a des frais d’inscription de 10 $ par participant.



L’activité s’adresse à tout le monde. Les jeunes de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Pour connaître les dates et les heures de la formation, vous pouvez téléphoner au 450 622-1020, poste 227, visiter notre site Internet au www.parc-mille-iles.qc.ca/fr ou consulter notre page Facebook www.facebook.com/parc1000iles/. Les places sont limitées, réservez dès maintenant.



Il est important de prendre en considération que le cours d’initiation n’a pas de valeur officielle et ne peut être reconnu comme diplôme.



Cette activité a été rendue possible grâce à la contribution financière de Kino-Québec et de Sports Laval.