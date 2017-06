La Ville de Laval et l’école À Pas de Géant lancent un programme de formation en autisme pour intervenants en situation d’urgence

C’est avec une grande fierté que le maire de Laval, Marc Demers, et le directeur général de l’école À Pas de Géant, Thomas Henderson, ont présenté un programme de formation en autisme pour intervenants en situation d’urgence créé en collaboration par les deux institutions.



Par sa collaboration à la création de ce programme, la Ville de Laval endosse un rôle de pionnière dans l’objectif de mieux desservir la clientèle autiste sur son territoire. « Cela s’inscrit dans toute une série d’actions concrètes valorisant l’accessibilité et l’inclusion sociale par lesquelles nous posons les bases d’une ville solidaire, inclusive et innovante », a déclaré le maire, Marc Demers.



Comme le souligne Thomas Henderson, « il est extrêmement important que les intervenants comprennent le type de comportements qu’une personne autiste peut adopter dans une situation d’urgence afin d’y répondre de la façon la plus efficace et adaptée possible ».



L’école À pas de géant, le Service de police de Laval et le Service de sécurité incendie de Laval ont donc participé à un comité mixte incluant aussi des personnes autistes, des parents et des spécialistes afin d’identifier les éléments spécifiques de formation nécessaires pour que les différents intervenants puissent interagir de façon appropriée avec les personnes autistes lors de situations d’urgence.



Intitulé « Programme de formation en autisme pour premiers répondants », le fruit de cette collaboration inédite offre notamment des présentations, des vidéos, du matériel éducatif adapté et une trousse de sécurité qui s’adressent aux policiers, aux pompiers et autres intervenants d’urgence, ainsi qu’aux personnes autistes et à leurs familles.



Toutes ces ressources peuvent être téléchargées directement à partir d’Internet et les formations seront disponibles à l’échelle nationale. Pour en savoir plus, visitez le site du « Programme de formation des premiers répondants ».





À propos de l’école À pas de géant

L’école À pas de géant est la seule institution d’éducation privée au Québec dont la mission de formation s’adresse exclusivement aux jeunes filles et garçons autistes de 4 à 21 ans. Totalement bilingue, l’école est reconnue par de nombreux intervenants des réseaux d’éducation et de santé.



Le Centre de ressources et de formation de l’école À pas de géant offre de nombreux services de qualité aux professionnels, enseignants et familles confrontés aux questions liées à l’autisme au Québec et ailleurs.

Sur la photo



Marie Lauzon, organisatrice communautaire et consultante pour le « Programme de formation pour premier répondant », Marc Demers, maire de Laval et Thomas Henderson, directeur général de l’école À pas de géant.