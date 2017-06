Quel système de chauffage pour votre maison ?

article commandité

De nos jours, il existe différents systèmes de chauffage proposés pour les particuliers. En effet, les besoins de chacun sont différents. Le chauffage est une installation indispensable dans une habitation et il garantit à ses occupants un confort thermique adapté. Avec le temps, les systèmes se sont améliorés et sont devenus plus performants et plus économiques. Afin de faire le bon choix, nous allons vous présenter les différents systèmes de chauffage pour les maisons.

Les différents systèmes de chauffage présents sur le marché

Il existe sur le marché un vaste choix de systèmes de chauffage qui utilisent différentes sources d’approvisionnement.

Les pompes à chaleur : il existe trois systèmes de pompes à chaleur. La pompe à chaleur «air-air» qui prélève l’énergie thermique de l’extérieur pour l’injecter dans la maison à l’aide d’un ventilo-convecteur. Il y a ensuite la pompe à chaleur «air-eau» qui utilise le même principe, mais l’énergie thermique est injectée dans l’eau du système de chauffage central. Enfin, celle utilisant la géothermie qui extrait la chaleur du sol grâce à un forage ou à un réseau de captage pour la transmettre à un chauffage central.

Les chaudières : comme pour les pompes à chaleur, il existe plusieurs types de chaudières. Tout d’abord, les chaudières à gaz à condensation brûlant le gaz pour produire de la chaleur. Les vapeurs produites servent à chauffer l’eau qui va circuler dans les radiateurs de la maison. Il existe également des chaudières à gaz basse température qui chauffent l’eau à 50 °C au lieu de 90 °C afin d’économiser de l’énergie, tout en apportant une chaleur suffisante pour la maison. Enfin, on trouve les chaudières à bûches de bois, à bois déchiqueté et à granules de bois possédant la fonction de chauffer l’eau à haute température afin d’alimenter les radiateurs de la maison.

Le chauffage électrique : il y a un grand nombre d’appareils qui permettent de se chauffer grâce à l’électricité (radiateurs, panneaux rayonnants, convecteurs, planchers chauffants…). Il est conseillé de coupler ce système de chauffage à une bonne isolation. Le chauffage électrique s’avère très simple à utiliser.

Le chauffage au mazout : il permet de diffuser assez rapidement une chaleur homogène dans toute la maison, et celle-ci dure toute la journée.

Les systèmes de chauffage plus écologiques : le chauffage solaire utilise l’énergie gratuite du soleil pour produire de la chaleur. Il nécessite toutefois d’être associé à un chauffage d’appoint, car sa production de chaleur est aléatoire. Vous trouverez aussi des systèmes utilisant la biomasse, c’est-à-dire qui exploite l’énergie dégagée par les matières organiques (végétales ou animales) et qui fonctionne par combustion.

Comment choisir le bon système de chauffage ?

Afin de choisir le système le plus approprié pour sa maison, il convient de prendre en compte plusieurs critères :

– le coût d’installation : il comprend le prix d’acquisition ainsi que celui de l’installation de l’appareil. Il faut alors choisir un système de chauffage en fonction de son budget, mais également en fonction des économies qu’il peut nous faire réaliser à moyen et long terme. Il faut aussi veiller à choisir un système qui correspond à la puissance de chauffage dont on a besoin.

– le coût d’utilisation : il comprend le coût d’entretien du système de chauffage ainsi que le prix de l’énergie que l’on consomme. Ce coût est assez simple à estimer, puisqu’il suffit de reprendre sa consommation annuelle puis de dresser un tableau de comparaison qui prend en compte le prix de chaque énergie.

– le confort : il faut prendre en compte l’aspect esthétique du système de chauffage et jauger des odeurs inhérentes à son fonctionnement. D’autres aspects sur lesquels s’attarder sont le bruit qu’il produit et le niveau de sécurité qu’il offre. Toutefois, le plus important reste le confort thermique que procure le système en termes de ressenti (vitesse de l’air et taux d’humidité).

– les contraintes d’utilisation : il faut répertorier ces contraintes (fréquence de chargement, niveau sonore…) ainsi que les commodités de chaque solution comme le degré d’automatisation.

Comme vous avez pu le lire dans cet article, il existe un vaste choix de systèmes de chauffage. Il est donc important d’établir une liste de critères pertinents avant d’en acquérir un. Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez demander des conseils à un plombier-chauffagiste. N’hésitez pas à en contacter plusieurs pour avoir une idée des prix et faire marcher la concurrence. De plus, toute installation de système de chauffage nécessite l’intervention d’un professionnel. Alors, pourquoi s’en priver!