Que faut-il faire avec ses vieux outils ?

Il ne faut pas se le cacher, nous possédons tous des outils que nous n’utilisons pas ou plus. Ceux-ci prennent de la place et encombrent notre garage, alors qu’on ne s’en servira certainement plus. Pourtant, les outils entreposés représentent une certaine valeur à la revente mais inutilisés, ils prennent la poussière et s'abîment. Leur valeur se dévalue doucement et vous vous retrouvez avec un outil invendable. Il est donc le temps de faire de la place, en essayant de récupérer au moins une partie de votre investissement. Nous allons vous expliquer quoi faire avec vos vieux outils.

Commencer par rassembler, trier et nettoyer vos vieux outils

Pour commencer, vous allez devoir classer et désencrasser vos vieux outils. L’objectif est de commencer par identifier ceux qui auront le plus de valeur. Repérer les outils cassés ou qui ne fonctionnent plus et surtout essayer de grouper tous les pièces et accessoires afin de compléter des coffrets. Si ceux-ci sont complets vous arriverez à les vendre plus cher. À vous de choisir si vous souhaitez jeter, recycler ou garder les outils qui ne fonctionnent plus. Une autre solution est de faire réparer vos outils auprès d'un professionnel pour pouvoir ensuite, les revendre ou les conserver.

Revendez les outils que vous n’utilisez pas

Pour vous débarrasser de vos vieux outils, la solution la plus logique consiste à les revendre. Petites annonces, sites spécialisés (ex: kijiji), vente aux enchères, boutique d’occasion, ce ne sont pas les solutions qui manquent pour revendre votre outillage. En revanche, pour en tirer un bon prix, nous vous conseillons de faire plusieurs évaluations. Vous pouvez commencer par un site de vente avec un prix relativement élevé. Vous pourrez toujours par la suite baisser votre prix et vous orienter vers une autre solution si cette option ne fonctionne pas.

Vous souhaitez garder vos outils, alors louez-les?

Si vous souhaitez conserver certains outils, pourquoi ne pas vous orientez vers la solution de la location. Plusieurs sites et solutions communautaires vous proposent de mettre en location vos outils que vous n’utilisez pas. On y trouve des systèmes offrant de recevoir directement un paiement ou des solutions un peu plus collaboratives, qui fonctionnent avec une monnaie virtuelle que vous pourrez utiliser pour emprunter à votre tour les objets dont vous avez besoin. Ainsi, vous rentabiliserez votre outillage dont vous ne vous servez pas, tout en ayant la possibilité dès les utiliser en cas besoin.

Ne jeter pas, donnez plutôt vos vieux outils pour leur offrir une nouvelle vie

Ne jetez pas vos anciens outils, ils peuvent sûrement encore servir. Vous souhaitez vous débarrasser de certains qui fonctionnent encore. Offrez-les et vous ferez ainsi sûrement des heureux. Plusieurs associations ou structures s’occupent en effet de faire des collectes de vieux objets, dont des outils. Ceux-ci sont ensuite distribués aux personnes en difficulté, ou ils sont envoyés dans les pays en voie de développement. Ainsi, vos outils retrouveront une nouvelle vie sur des chantiers à l’autre bout du monde.

Pensez au recyclage de vos vieux outils

Une fois que vous les aurez trié, nettoyé et rangé, vous trouverez certainement des pièces ou même des outils cassés et irréparables. Dans ce cas, il n’y a pas à tergiverser, autant se débarrasser de ces pièces inutiles, qui prennent de la place pour rien. En revanche, il n’est pas question de jeter tout simplement ces vieux outils à la poubelle. En effet, certains contiennent peut-être des éléments dangereux pour l’environnement qui méritent un traitement particulier et pouvant être valorisé.

Beaucoup d’outils électriques contiennent des batteries, qui devront être traitées de façon particulière. En effet, celles-ci contiennent des substances comme de l’acide qui est un produit dangereux pour l’environnement. On peut retrouver dans certains outils des bobines de cuivres et plusieurs autres métaux précieux qui peuvent être valorisés et réutilisés dans l’industrie. Vous trouverez facilement un centre de ramassage ou même un conteneur, dans lequel vous pourrez déposer vos anciens outils. Pour conclure, votre outillage a toujours de la valeur quel que soit son état. À vous de bien analyser vos besoins concernant celui-ci car il y a une solution pour chacun de vos choix.