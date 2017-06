Un garagiste de confiance : trouver la perle rare

article commandité

On aime nos autos comme si elles faisaient partie de la famille. Elles nous transportent de notre bureau jusque chez nous le soir, au chaud et en musique et nous conduisent même en vacances. Il est donc important d’en prendre soin. N’étant pas tous mécanicien et spécialiste de l’électronique automobile, il faudra bien se résoudre à trouver un garagiste digne de confiance.

Pour trouver cette perle rare, inutile de brûler de l’encens et d’agiter sa patte de lapin, voici quelques conseils.



Prenez le temps d’enquêter

Consultez internet. Les avis des clients sur Google sont positifs et le commerçant n’a jamais fait l’objet de plaintes à l’Office de Protection du Consommateur ? C’est un bon début. Vous voudrez tester le garage avec une petite réparation avant de lui confier votre révision auto. Si le carnet de rendez-vous est bien plein, c’est également bon signe. Toutefois le garage doit avoir suffisamment de flexibilité pour accepter les urgences (attention, tarif proportionnel).

Passé l’enquête préliminaire, rendez-vous sur place et ouvrez l’œil. À la réception, dans l’atelier mécanique auto et après les réparations de votre véhicule. Afin de trouver un garagiste de confiance s’occupant de votre auto, votre choix devra s’appuyer sur ces différents critères :

Le garage dispose d’un équipement moderne et polyvalent

Votre garagiste est autant mécanicien qu’électronicien, surtout avec les voitures récentes

Il a une politique écoresponsable

Le personnel semble expérimenté, pas seulement composé d’apprentis et fidèle (au Québec, la formation entretien et mécanique automobile n’est pas obligatoire!)

Vous pouvez parler directement aux mécaniciens

Pour le diagnostic, on vous pose des questions détaillées et fait des essais avec vous

Le mécanicien prend le temps de vous expliquer les différents problèmes reliés à votre véhicule

Le garage dispose d’un historique par client

Il bénéficie de labels qualité (attention, ce n’est pas une absolution)

Il affiche une grille des tarifs et les dispositions relatives aux droits des consommateurs

Le garagiste ne rechigne pas à faire des petits travaux, même peu rentables pour lui. Il vous propose également un classement par ordre d’urgence.

Le service client n’insiste pas pour vous vendre des prestations inutiles

Le mécanicien vous rend les pièces retirées ou changées sur votre véhicule (courroie de distribution, etc.)

Garage indépendant ou concessionnaire ?

Pour l’entretien régulier, un indépendant suffit et sera moins cher qu’un concessionnaire qui, lui, vous chargera presque le double du prix. De plus celui-ci sera sûrement plus à l’aise avec un véhicule plus ancien.

Si votre véhicule est toujours sous garantie, le concessionnaire peut agir rapidement et dispose des pièces de rechange. Un garagiste généraliste pourra intervenir, mais gardez bien les factures. Vous avez l’obligation de faire l’entretien et la révision de votre voiture selon les recommandations du manufacturier.

Pour un problème de transmission, d’échappement, de suspension, de système antipollution, de pneus, de pare-brise, etc., n’allez pas voir un généraliste. Faites affaire avec un spécialiste ou un carrossier. Il aura un réseau de fabricants de pièces de rechange.



Les recours possibles en cas de litige

Vous avez pris rendez-vous pour une vidange d’huile et ressortez avec des réparations effectuées sans autorisation ? L’Office de protection du consommateur, le CAA et le PAVAC vous aideront pour l’arbitrage. En cas de litige, faites respecter vos droits devant la Cour des petites créances.

La loi oblige le garagiste à vous fournir un devis écrit avant d’effectuer une réparation supérieure à 100 $. L’évaluation est gratuite, sauf si des démontages doivent être faits. On ne peut vous facturer le remontage si vous refusez les travaux. Un garagiste ne peut effectuer une réparation non prévue sans avoir obtenu votre autorisation.

Conservez toujours vos factures, elles doivent faire mention des réparations effectuées, pièces installées, heures, etc.

Une garantie 3 mois ou 5 000 kilomètres s’applique sur toute intervention sur votre véhicule (attention, la batterie et les pneus par exemple ne sont pas concernés).

Enfin, la règle d’or : quand vous trouvez un bon garagiste, gardez-le précieusement, envoyez-lui une carte à Noël et restez fidèle !