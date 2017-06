Comment bien choisir ses pneus ?

article commandité

Les pneumatiques sont un élément essentiel de la sécurité et du confort de conduite de votre véhicule. Ils sont littéralement ce qui connecte votre voiture à la route, de leur adhérence et de leur fiabilité dépend donc votre vie. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de les choisir et de les entretenir avec soin.

Choisir ses pneus neufs

Devant la pléthore de pneus, marques et modèles existants, il peut être difficile de choisir dans un magasin de pneus. Afin de choisir le bon type de pneus, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. Chaque modèle est identifié par des marques latérales qu’on appelle l’étiquette.

Largeur (en mm), Hauteur (en pourcentage de la largeur) et Diamètre (en pouces) : pneu 195, pneu 205...

Type : pneu pour les véhicules de tourisme, spécial 4X4 ET SUV, véhicules utilitaires et camions, pneu de moto, pneu de remorque, etc.

La marque, partenaire des constructeurs automobiles : Firestone, Goodyear, Hankook, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, Bridgestone, Continental, Dunlop, Pirelli

La résistance au roulement, de A à G. BB est une excellente note.

Les capacités de freinage : important selon votre type de conduite. De A à F.

Le niveau de bruit du pneu : de 1 à 3 barre, 1 étant la meilleure note.

Charge et Vitesse maximales supportées par le pneu : il est interdit de monter un indice inférieur à vos pneus d’origine.

Adhérence : de 1 à 10 suivant le type de pneu, ses sculptures, sa largeur, sa qualité de gomme. Plus il est large, plus le pneu adhère. Plus le pneu est « lisse » plus la promesse d’aquaplaning est grande. Sur neige et glace, seuls les pneus d’hiver sont acceptés.

Privilégiez toujours votre sécurité. Il est fortement déconseillé d’acheter des pneus d’occasion ou en ligne : il est en effet impossible de savoir si leurs performances sont altérées.

Changement de pneus : comme vous changez de chaussures

Un pneu usé (profondeur des sculptures inférieure à 1,6 mm) c’est un risque de perte de contrôle de votre véhicule, une réduction de 20 à 50 % l’adhérence et une distance de freinage considérablement augmentée.

Vous pouvez également repérer la marque « TWI » sur le côté de votre pneumatique. Si elle affleure à la surface, n’hésitez pas à faire changer votre ou vos pneus. Votre garagiste ou vendeur de pneus changera toujours vos pneus par paire, en veillant à mettre les pneus neufs à l’arrière.

L’obligation des pneus d’hiver

Il existe 4 types de pneus « saison ».

les pneus Été : parfaits jusqu’à 7 ° C.

les pneus Hiver : au Québec, ils sont obligatoires du 15 décembre au 15 mars. Seuls les pneus équipés du pictogramme officiel (une montagne avec un flocon de neige au centre) sont acceptés par le Code de la sécurité routière. Leur caoutchouc est spécialement conçu pour avoir une bonne adhérence sur la chaussée, même à -40 °C.

les pneus 4 Saisons : de bonnes performances toute l’année, sauf au Québec, vues les températures exceptionnelles.

les pneus RunFlat ou Pax : pneu anti-crevaison, permet de rouler à une faible vitesse le temps de rejoindre un garage. Ils sont obligatoires pour certains véhicules.

Entretien des pneus

Gonflez vos pneus seulement lorsqu’ils sont froids et que vous n’avez que très peu roulé. Si la pression est trop faible, il risque d’éclater. Si au contraire elle est trop élevée, il s’usera très rapidement. Voir les indications du fabricant.

Pensez à vérifier régulièrement leur niveau de pression et leur état (cela vaut également pour la roue de secours). Lors des visites d’entretien de votre véhicule, votre garagiste doit vérifier attentivement que vos pneus ne sont pas déformés ou coupés, sont adaptés à votre véhicule, ont le bon indice, ont un seuil d’usure normal, sont similaires sur le même essieu ou encore que les jantes sont en bon état.

Un garagiste ou technicien spécialiste des pneus saura vous proposer des prestations complètes : permutation des pneus ou changement des pneus hiver, montage et équilibrage, géométrie, réparation des crevaisons, configuration des valves électroniques….