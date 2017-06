5 conseils pour le bon déroulement de l'examen dentaire de votre enfant

article commandité

Il arrive parfois, même involontairement, que nous transmettions à notre enfant nos propres appréhensions lors de sa première visite chez le dentiste. Il faut dire que les images négatives du bourreau ambulant arrachant à vif les dents des patients avec des instruments de torture sur les places publiques abondent encore de nos jours dans l’imaginaire collectif ! On est bien loin de tout cela aujourd’hui. Il faut dire que les dentistes ne ménagent pas leurs efforts pour s’assurer de notre bien-être et de celui de nos chères têtes blondes. Voici donc cinq conseils pour permettre à votre enfant d’y aller avec le sourire, à défaut du vôtre !

1) Une première visite très tôt dans la vie de l’enfant

Tous les dentistes s’accordent à dire qu’une première visite devrait intervenir dès l’apparition des premières dents, voire dès la première. Prévoyez donc un rendez-vous avant ses 1 an.

L’objectif est de familiariser au plus tôt l’enfant avec l’environnement du cabinet dentaire : odeurs, instruments, lumière. Ce simple dépistage, loin de tout stress lié à la douleur d’une carie ou d’une chute, est favorable au bon déroulement de la séance et de celles qui suivront.

Pourquoi ne pas l’emmener également avec vous à vos propres examens annuels de contrôle ?

2) Un discours rassurant

Les enfants ont peur de l’inconnu. Expliquez-lui le déroulement de la visite sans toutefois entrer dans les détails. Il est tout à fait possible de n’évoquer que la présence d’un docteur en blouse blanche qui va regarder si ses dents poussent bien. Dites-lui aussi combien c’est important d’avoir de belles dents.

3) Une histoire amusante

La littérature pour la jeunesse propose des livres drôles sur le sujet. Lisez-lui une de ces histoires pour le détendre. Acceptez qu’il emmène sa poupée ou sa peluche avec lui s’il en manifeste l’envie.

4) Un rendez-vous matinal

C’est bien connu, les enfants sont plus réceptifs et coopératifs le matin. Prenez rendez-vous de bonne heure de préférence, il sera plus disponible.

5) Une attitude positive

N’alimentez pas ses peurs ! Évitez de lui dire que ça ne fait pas mal, ne parlez pas de piqûres. Soyez enthousiaste, sans en faire trop non plus !

Si malgré tous ces conseils, l'appréhension ou la peur subsiste, parlez-en avant à une équipe de dentistes