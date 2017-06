Les maladies graves qui touchent les chiens de grande taille

article commandité

Les amoureux de la race canine le savent parfaitement bien, les chiens sont les meilleurs amis de l’homme. Affectueux, gentils et protecteurs, ils restent aussi des compagnons fidèles. Comme tout le monde, ils ne sont pas épargnés par la maladie. Les races de chiens de grande taille sont les plus souvent touchées par des maladies graves, d’ordre génétique pour la plupart. Ci-après la liste de ces maladies des chiens de grande taille.

La dysplasie de la hanche

Cette maladie résulte d’une malformation héréditaire suite à un développement anormal des articulations au niveau de la hanche des chiens de grande taille. La dysplasie de la hanche est douloureuse. Cette douleur progresse jusqu’à handicaper le chien. Dans de nombreux cas de manifestation de cette maladie, les chiens ne peuvent ni se tenir debout ni se déplacer. Pour le soigner, la consultation d’un vétérinaire spécialisé reste la meilleure solution. Sinon, éviter le surpoids des chiens reste également une prévention pratique pour minimiser les risques de la dysplasie de la hanche.

La sténose aortique

La sténose aortique est l’une des malformations du cœur les plus communes chez les chiens de grande taille. Elle se traduit par une obstruction de l’aorte et exige plus d’efforts de la part du cœur de l’animal pour bien faire circuler le sang dans son organisme. Il existe différents niveaux de gravité de la sténose aortique. Elle peut notamment être modérée pour améliorer la qualité et la durée de vie du chien, ou être sévère et nécessiter l’intervention rapide d’un vétérinaire pour éviter le risque d’une mort prématurée de l’animal.

Le retournement de l’estomac

Ce syndrome peut être fatal sans un traitement immédiat par le biais d’une intervention chirurgicale. Il peut résulter d’une prédisposition génétique ou d’une mauvaise habitude alimentaire du chien. Le retournement de l’estomac peut engendrer divers autres troubles dans l’organisme, et peut tuer le chien quelques heures plus tard. Pour l’éviter, il est recommandé de diviser son alimentation par divers petits repas, de modérer également son ratio d’eau, et de placer sa gamelle dans un endroit plus ou moins élevé afin de faciliter la digestion. Il est aussi conseillé de faire vacciner votre chien pour une meilleure prévention contre les parasites pouvant être contenus dans sa nourriture.

L’hypothyroïdie

Cette maladie a pour symptômes la perte de poils, le pelage sec, le gain de poids, la léthargie, et la lenteur du rythme cardiaque. L’hypothyroïdie survient lorsque la glande thyroïde cesse de fonctionner normalement et provoque une carence d’hormones dans l’organisme du chien. La maladie se traite néanmoins facilement par l’injection d’hormones de synthèse régulière.

La liste des maladies graves touchant les chiens de grande taille n’est malheureusement pas exhaustive. Il est toujours conseillé d’effectuer une consultation régulière chez le vétérinaire.