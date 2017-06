Nos conseils aux jeunes conducteurs pour votre assurance auto

article commandité

Vous venez d’obtenir votre permis de conduire, à vous la liberté ! Mais qui dit conduite d’un véhicule dit assurance auto. Pour bénéficier d’une assurance auto adaptée à vos besoins et au bon prix, suivez nos conseils dédiés aux jeunes conducteurs !

Votre véhicule

Vous rêvez de vous offrir une voiture haut de gamme, sportive ou une décapotable ? Reportez votre projet… En effet, le type de véhicule à assurer impacte directement le montant de l’assurance auto. Plus la voiture est coûteuse, plus ses réparations sont chères… et plus la prime d’assurance est élevée !

Pour un premier véhicule, optez plutôt pour un modèle modeste, éventuellement d’occasion. Avant de décider, le mieux est de contacter un assureur pour évaluer la prime en fonction de la voiture.

Votre lieu de résidence

Puisque les conducteurs urbains sont plus susceptibles d’être impliqués dans des accidents de la route, les assureurs leur proposent généralement des assurances auto plus chères. Si vous vivez en ville, tenez compte de ce point.

Votre expérience de conduite

Si vous avez moins de 25 ans, le montant de votre assurance sera certainement plus élevé, du fait de votre faible expérience en matière de conduite.

Mais ce point ne fait pas tout ! Une bonne expérience de conduite incite les assureurs à proposer une assurance auto avantageuse. Voici quelques facteurs impactant leur décision :

Si vous avez fait de la conduite accompagnée, vous êtes considéré comme un peu plus expérimenté.

Un bon dossier de conduite, sans réclamation ni infraction, vous donnera droit à une prime moins élevée.

La franchise et les garanties

Enfin, avant de signer votre contrat d’assurance auto, renseignez-vous sur :

Le montant de la franchise (somme à débourser de votre poche en cas de sinistre). Une franchise élevée réduit la prime d’assurance, mais augmente vos frais de réparation.

Les garanties optionnelles. Choisissez celles dont vous aurez le plus besoin.

Conclusion

Jeunes conducteurs, grâce à ces quelques astuces, vous pourrez réduire votre prime d’assurance auto.