Les particularités de la dentisterie pédiatrique

La dentisterie pédiatrique ou aussi appelée la « Pédodontie » est une branche de la dentisterie, laquelle vise avant tout l’amélioration de la dentition des enfants et des jeunes. Trois années d’études supplémentaires distinguent les dentistes pédiatriques de leurs confrères en dentisterie générale. Ce cursus leur permet d’offrir une bouche belle, fonctionnelle et saine à un enfant. Ils ne font pas de différence entre un enfant en bonne santé et un autre qui ne l’est pas.

Ce qui distingue un dentiste pédiatrique d’un dentiste généraliste

Outre les trois années de spécialisations en pédiatrie, le dentiste pédiatrique se distingue également dans le caractère propre de sa profession. S’adressant directement à des enfants de 0 à 18 ans, âge approximatif de l’adolescence, les dentistes pédiatriques se doivent d’adopter un ton rassurant, mais imposant afin d’approcher le mieux possible l’enfant et l’amener à coopérer.

Les dentistes pédiatriques sont donc formés pour instaurer une relation de confiance avec les touts petits, lesquels sont les plus apeurés devant ces médecins impressionnants. Évidemment, il ne s’agit pas de dire que les dentistes généralistes ne font pas attention à cette approche rassurante envers leurs patients. Toutefois, pour éviter des risques de panique aggravés chez les enfants, des dentistes qui lui sont propres, lesquels ont étudié leurs comportements, existent également.

Dentisterie pédiatrique : englobant toutes les interventions dentaires nécessaires

Quel que soit le type d’intervention dentaire dont votre enfant peut nécessiter, les dentisteries pédiatriques sont à même de les prendre en charge. Ils sont même reconnus pour offrir la meilleure qualité de soins dentaires en dentisterie familiale, cosmétique et implantologie dont vous et vos enfants pourriez avoir besoin.

Comme pour le cas de la dentisterie générale, la dentisterie pédiatrique reste également couverte par les politiques d’assurances-maladie. Mais selon le cas dans chaque pays du monde, cette assurance peut être délimitée en fonction de l’âge du bénéficiaire. Pour le Québec, par exemple, cette assurance-maladie concernant la dentisterie pédiatrique n’est valable que pour les enfants de moins de 10 ans.

Caries infantiles, chirurgie dentaire, soins réguliers des dents de l’enfant… pour n’importe quel besoin, vous n’aurez qu’à consulter votre dentiste pédiatrique. Si vous n’en avez pas encore, il vous suffira d’effectuer une petite recherche dans la liste proposée par l’ordre des dentistes de votre pays. Ils disposent généralement d’un site web pour informer leurs patients de leur existence, mais aussi de leur politique de perfectionnement dans leur spécialité.