5 conseils pour que les résultats de votre blanchiment dentaire soient durables

article commandité

Qui ne rêve pas d’un sourire éclatant à vie ? Le blanchiment dentaire peut répondre à vos attentes, si toutefois elles sont réalistes et que vous vous engagez à modifier certaines de vos habitudes de vie !

Le blanchiment dentaire est destiné à éliminer les taches dont est responsable le tabac (goudron, nicotine), mais aussi certains aliments, dont les pigments, s’attachent à l’émail de vos dents ou encore certains médicaments. Avec l’âge, également, votre émail s’affine et vos dents foncent inexorablement. Ainsi, chaque cas est particulier. Consulter un cabinet dentaire pour une évaluation de vos besoins en soins esthétiques est donc la première étape indispensable à la réussite de votre projet.

L’objectif est d’éclaircir la dentine au moyen de plusieurs techniques : le blanchiment sur dents vivantes qui apporte de l’éclat et celui sur les dents non vivantes qui redonnent de la blancheur de l’intérieur de la dent vers l’extérieur. On peut gagner ainsi entre 8 et 10 teintes, traiter une seule dent ou toutes !

Les traitements les plus sérieux sont proposés par des professionnels de santé. En cabinet, la méthode est sécuritaire, rapide, efficace et de longue durée. Il s’agit de produits à base de peroxyde pouvant être à l’origine de brûlures graves si le blanchiment n’est pas effectué dans les règles de l’art.

Votre dentiste pourra aussi vous proposer un traitement à domicile : pour cela, il vous fournira des gouttières sur-mesure à partir de vos empreintes et un gel suffisamment dosé. Les traitements à domicile conviennent à des colorations de dents légères. Il vous faudra effectuer plusieurs séances chez vous pour obtenir la teinte souhaitée. Parfois, un simple brossage avec une solution blanchissante mélangée à votre dentifrice pourra suffire.

La durée du blanchiment dépendra de vos habitudes de vie. En moyenne, il tient 10 ans. Cependant, voici 5 conseils à respecter pour pérenniser les résultats :

1) Arrêtez de fumer, le tabac décolore les dents ;

2) Évitez les boissons et les aliments qui tachent durant quelques jours après le blanchiment (café, thé, sauce tomate, soja, betteraves…) ;

3) Adoptez une bonne hygiène bucco-dentaire. Lavez-vous les dents après chaque repas à l’aide d’une brosse électrique, utilisez du fil de soie ;

4) Utilisez un rince-bouche contenant un produit blanchissant, mâchez des gommes blanchissantes également ;

5) Effectuez un blanchiment d’entretien, mais jamais plus d’une fois par an. Votre dentiste vous conseillera.

Avant de vous engager dans un traitement, ne perdez pas de vue que des dents blanches immaculées n’existent pas !