Pourquoi est-ce important de nettoyer régulièrement vos conduits de ventilation ?

La qualité de l’air extérieur que vous respirez laisse souvent à désirer, celui de nos maisons n’échappe pas à la règle. Nos conduits de ventilation sont soumis à rude épreuve : chauffage à air pulsé, VCR (ventilateur récupérateur de chaleur), ventilation de nos sécheuses… Ils introduisent et évacuent un air saturé. Pour pallier une aération naturelle compliquée l’hiver du fait des températures basses, il faut pouvoir compter sur une ventilation mécanique performante. De nombreuses raisons doivent donc vous pousser à lutter contre l’encrassement de vos conduits de ventilation.

Une raison sanitaire

Purifier l’air : la VMC a pour mission de débarrasser l’air intérieur des poussières issues des fibres de tapis, vêtements, literie, fumée de cigarette, poils de chien ou de chat, mais aussi des débris de peau et bouts de cheveux. Cette accumulation de débris peut à la longue réduire ses performances et conduire à une prolifération de bactéries et d’acariens responsable d’allergies.



Éliminer l’eau : l’intervention d’un professionnel permet de repérer une éventuelle infiltration d’eau. Un nettoyage évitera l’apparition de moisissures, champignons et autres germes nocifs. En revanche, n’acceptez pas de projection de biocides dans vos conduits, aucun de ces produits n’a reçu l’agrément du gouvernement.



Si vous emménagez dans une maison neuve, il peut être utile de débarrasser vos conduits des dépôts de plâtre, fibres de verre ou sciures.

Une meilleure performance énergétique

Des bouches d’air extérieures mal entretenues pourraient conduire les clapets à rester entrouverts et entraîner une surconsommation énergétique.

Les filtres de votre générateur de chaleur nettoient efficacement l’air des conduits. Lavés régulièrement, ils améliorent le débit de l’air et la distribution d’air chaud. Le rendement de votre chauffage est optimisé, vous réduisez votre consommation et vos factures.

La prévention d’un problème mécanique

Votre générateur de chaleur rencontre un problème de débit d’air ? Le nettoyage de ses divers éléments (ventilateur de soufflage, serpentin du climatiseur, humidificateur…) et des conduits de ventilation suffisent généralement à résoudre ce type de blocage et vous évitent des travaux de réparation plus lourds financièrement.

D’une manière générale, des conduits propres contribuent à une bonne salubrité. Le nettoyage peut ainsi anticiper un certain nombre de problèmes et contribuer à une meilleure circulation de l’air durant les longs mois hivernaux. Ainsi, à l’entrée de l’hiver, vous avez tout intérêt à opter sans hésiter pour un nettoyage complet et approfondi de vos conduits.