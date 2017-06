Les différents types de soins d'enveloppement du corps

article commandité

Depuis l'Antiquité, l'être humain a compris, à l'image des animaux, les propriétés bienfaisantes des bains de boue. Aujourd'hui l'enveloppement du corps se pratique au spa et les matières utilisées ont évolué.

Les différentes argiles pour le corps

Le choix d'enveloppement du corps dans l'argile remonte à la nuit des temps. Les êtres humains et les animaux ont utilisé l'argile par voie interne et externe pour tous types de traitements. Les animaux, par exemple, prennent des bains de boue d’argile pour protéger leur peau des parasites. Certaines espèces en consomment.

Les vertus de l'argile sont innombrables. La terre-argile est :

bactéricide

antiseptique

anti-inflammatoire

cicatrisante

sédative

anti-ontracturante

anti-œdémateuse

hémostatique

décontracturante

régénératrice

C'est la méthode la plus ancienne et la plus répandue d'enveloppement du corps. Chaque pays profite du type d'argile trouvé dans ses sols pour bénéficier de ses propriétés (argile verte, rhassoul, etc.).

Enveloppement à la boue de la mer Morte

En mer Morte, par exemple, une boue incroyablement riche en minéraux thérapeutiques a attiré en son temps la reine de Saba et Cléopâtre. L'enveloppement reproduit en spa apporte les mêmes bénéfices.

Les traitements permettent de s'attaquer :

à l'eczéma

au psoriasis,

aux rhumatismes

aux douleurs musculaires

Si vous optez pour un ensemble de services hors pair dans un spa luxueux unique, vous pourrez découvrir d'autres formes d'enveloppement aux propriétés non moins impressionnantes.

Un enveloppement décadent au chocolat

L'enveloppement du corps au chocolat est un exemple de gourmandise cosmétique aux propriétés étonnantes. Le chocolat est notamment :

capable de prévenir la fatigue et le stress

tonifiant, hydratant, nourrissant et adoucissant pour la peau

doté d'un pouvoir cicatrisant connu des Mayas

riche en antioxydant et principes actifs

doté d'un effet anti-âge

Combiné aux propriétés cicatrisantes du soja, l'enveloppement au chocolat nourrit votre peau tout en étant un détoxifiant naturel, antioxydant et rajeunissant. Il laissera votre peau hydratée, nourrie et irrésistiblement soyeuse.

Tous les bienfaits de la mer avec les algues

Les algues sont riches en minéraux :

iode

phosphore

calcium

potassium,

cuivre

zinc

magnésium

L'enveloppement aux algues vous permettra d'atténuer l’aspect peau d’orange sur les cuisses et les fesses.

Certaines algues ont la propriété de drainer la masse graisseuse et celle de favoriser l’élimination des toxines en stimulant le système lymphatique.

Encore d'autres techniques sont proposées suivant les centres de soins du corps, à base de thé vert, de fleur de coton ou encore de pulpe de coco...