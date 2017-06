L’équipe du CISSS de Laval du programme FORCES est lauréate du prix Jean Rochon

Lors d’une cérémonie marquant la fin des cours du programme FORCES, qui s’est déroulée le 20 juin dernier, les dirigeants du programme ont annoncé que l’équipe du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Laval, composée de mesdames Isabelle Legault, adjointe à la présidentedirectrice générale adjointe, Marina Larue, directrice des soins infirmiers, et de la docteure Ève Riopel, directrice médicale adjointe à la Direction des services professionnels, est la toute première lauréate du prix Jean Rochon.



Le projet pour lequel l’équipe lavalloise s’est distinguée est l’implantation et la pérennisation d’une pratique des niveaux de soins balisée par des normes établies. Elle permet une planification anticipée des soins afin de favoriser la participation des patients et de leurs proches aux discussions et décisions de l'équipe soignante. Cette pratique a pour but d’adapter, si possible, les soins, aux volontés, aux valeurs et aux croyances des personnes.



L’équipe du CISSS de Laval a été choisie sur la base des critères suivants :

engagement et contribution exceptionnels en faveur des objectifs du programme;

engagement à améliorer la santé de la population de manière importante;

projet d'amélioration démontrant un degré précoce de préparation à la diffusion;

persévérance et créativité dans la résolution de problèmes au service de l'amélioration de la qualité;

incitation au leadership audacieux et innovant;

forte capacité à s'engager dans un apprentissage collaboratif et;

établissement de relations exemplaires avec d'autres équipes du groupe.



Le CISSS de Laval félicite les membres de l’équipe et tient à souligner l’excellence de leur travail. La réalisation de leur projet permettra de contribuer à l’amélioration des soins et services offerts aux patients.



Description du programme FORCES Le programme FORCES est une formation pour les cadres du réseau de la santé et des services sociaux, d’une durée de 14 mois, portant sur l'amélioration. Il cherche à renforcer la capacité des personnes et des équipes à réaliser des changements; la capacité des organismes à réaliser et à pérenniser des améliorations et à créer une communauté pancanadienne de dirigeants voués à l'innovation1. Par le passé, les projets FORCES ont donné lieu à d'importantes améliorations dans les soins et les résultats pour les patients en plus d'optimiser les ressources. Le programme a servi d'incubateur pour les travaux qui sont soutenus et diffusés partout au pays.