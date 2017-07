Plus de 25 000 personnes attendues au Festival des bières de Laval

Plus de 25 000 personnes sont attendues à la troisième édition du Festival des bières de Laval qui aura lieu du 14 au 16 juillet au Centre de la nature.

Cette année, 75 exposants, dont plus de 35 microbrasseries québécoises, seront réunis sur place lors de la fin de semaine. Au cours de l'événement, dont l'acteur et auteur Alexandre Goyette est le porte-parole, les festivaliers pourront participer à des ateliers de dégustation et d'accord bières et mets. De plus, ils pourront assister à des conférences sur le houblon données par la houblonnière Brune Houblonde, de Laval.

En guise de nouveauté cette année, une compétition amicale aura lieu entre les différentes microbrasseries. Celles-ci devront présenter l'une de leurs bières pour accompagner un fromage québécois. Une dégustation à l'aveugle sera faite par les visiteurs pour déterminer la gagnante.

Au niveau musical, le Festival accueillera Yann Perreau le 14 juillet dès 21h. Son spectacle sera précédé de celui de Sara Dufour qui jouera ses chansons country-folk à partir de 19h30. Le lendemain, le groupe rock du Lac-Saint-Jean, Les Dales Hawerchuk seront sur scène à partir de 21h. La première partie sera assurée par la formation montréalaise de « stoner grunge psychédélique » Fuudge à 19h30.

Aussi, l'ancienne championne du monde de tir au poignet, Sylvie Defresne, fera quelques démonstrations en collaboration avec l'Association des bras de fer du Québec. Mme Dufresne, de Laval, a remporté plusieurs titres provinciaux et nationaux au cours des 30 dernières années. Elle a également été sacrée championne du monde à deux reprises, en 1995 et en 2010.

Pour la deuxième année de suite, la microbrasserie Brasseurs illimités de Saint-Eustache s'est associée au Festival des bières de Laval pour créer la bière officielle de l'événment, la Festivaloise, une berliner weisse aux framboises. Celle-ci sera disponible dans plusieurs points de vente de la province.