Les réglementations en vigueur concernant les cuisines professionnelles

article commandité

Vous êtes vous demandés quelles sont les règles régissant les cuisines des restaurants que vous côtoyez. En effet, les cuisines professionnelles ont l’obligation de respecter plusieurs réglementations afin de maintenir un haut niveau d’hygiène et ainsi éviter toutes contaminations alimentaires. Celles-ci permettent également d’assurer la sécurité du personnel et des clients. L’entretien des cuisines est donc indispensable. Si une partie est faite par les employés des restaurants, d’autres actions doivent être confiées à des entreprises spécialisées. Nous allons donc vous présenter les obligations et normes que doivent respecter les cuisines professionnelles.

La salubrité des aliments

Les risques d’insalubrité alimentaire sont nombreux dans une cuisine professionnelle. Ceux-ci peuvent être biologiques (virus, bactéries…), physiques (débris en tout genre) ou chimiques (additifs, insecticide…). Pour lutter contre ces menaces, la réglementation impose un nettoyage régulier des mains, des équipements de protection (filet à cheveux, masque, gants…), un lavage fréquent des zones à risque et la présence d’un tapis de décontamination. L’Agence canadienne d’inspection des aliments préconise également l’utilisation d’équipements non manuels comme les poubelles et les robinets automatiques qui réduisent les probabilités de contamination.

L’entretien des équipements de cuisine

Les lave-vaisselles, les congélateurs et les fours d’une cuisine professionnelle doivent être nettoyés et entretenus régulièrement pour respecter les normes d’hygiène et pour ne pas altérer la production. Il est possible de confier le nettoyage et l’entretien de ces appareils à des professionnels qui ont conscience de la réglementation concernant les cuisines professionnelles.

L’entretien des systèmes de ventilation

Les conduits de ventilation, les hottes et les ventilateurs ont un rôle important dans une cuisine professionnelle. En effet, ces systèmes permettent d’évacuer les vapeurs et les fumées, et de renouveler l’air de la pièce. Ils permettent ainsi d’éviter la contamination des aliments et de l’air. Au fil du temps, ces systèmes accumulent des débris, de la graisse ou de la poussière. Ces différents éléments peuvent dégrader le fonctionnement des équipements mais aussi obstruer la circulation de l’air dans la cuisine.

Par conséquent, il est impératif de faire réaliser régulièrement un entretien complet par un professionnel. Celui-ci permet de maintenir en bon état les appareils, de maintenir la bonne qualité de l’air et la propreté générale de la cuisine. Le technicien s’occupera de nettoyer chaque système d’aération de la cuisine tel que le filtre à graisse. Dans une cuisine professionnelle, le filtre de la hotte est un élément nécessitant un entretien minutieux, et celui-ci devra être nettoyé régulièrement pour éviter l’accumulation de graisse provoquant risque d’incendie ou contamination des aliments. Il est donc conseillé aux restaurateurs de choisir une entreprise de nettoyage possédant une licence RBQ (Régie du bâtiment du Québec).

La tenue vestimentaire

Dans une cuisine professionnelle, les employés doivent porter une tenue vestimentaire impeccable afin de ne pas souiller la nourriture avec des cheveux ou poils, de la sueur, des fragments de peau ou pellicules. Celle-ci doit être lavée et changée tous les jours. Cette tenue est généralement composée d’une veste, d’un pantalon, d’un filet à cheveux, d’un calot ou d’une toque (pour les chefs), d’un tablier et de chaussures coquées et normées.

Le nettoyage du revêtement de sol

Afin d’éviter tous incidents aux employés, il est indispensable de nettoyer le sol d’une cuisine professionnelle. On recense des milliers de chutes d’employés dans les de restaurants professionnels chaque année. Certaines de ces chutes provoquent des arrêts de travail de plusieurs semaines et représentent un manque à gagner pour les employeurs. Un entretien continu du plancher sera donc indispensable au bon fonctionnement de la cuisine. Pour ce faire, il faudra donc utiliser un nettoyant efficace et adapté au type de plancher afin d’éliminer la saleté et la graisse accumulées sur le sol et garder la cuisine sécuritaire.

Les cuisines professionnelles sont soumises à de nombreuses normes et règlements mis en place afin de protéger les employés et les consommateurs. Ceux-ci ont pour but de garantir la salubrité des denrées alimentaires et la propreté des équipements utilisés pour leur transformation. Tout ceci passe donc par un entretien des équipements et des systèmes de ventilation. Afin de préserver un environnement de travail sain et une bonne qualité de nourriture, les restaurants confient ces tâches à des entreprises spécialisées et reconnus auprès des organismes de contrôle. Elles évitent ainsi tous les problèmes juridiques et les suspensions de permis.