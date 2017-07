La Semaine italienne de Montréal… À Laval!

Pour la première fois de son existence, la Semaine italienne de Montréal se déplacera à Laval l’espace d’une journée. Le 6 août, le parc Lausanne accueillera les festivaliers qui pourront découvrir la culture italienne grâce à de nombreuses activités. Commandité par l’Équipe Sperano de Remax, l’événement de Laval marque une expansion continue du festival.



« La Ville de Laval est très honorée d’accueillir la Semaine italienne en cette journée spéciale qui marque aussi l’anniversaire de la fondation de notre ville. Cela sera l’occasion de partager la richesse du patrimoine italien en terre lavalloise et de souligner la participation de la communauté italienne à l’histoire de Laval. »

- Marc Demers, maire de Laval



« C’est avec beaucoup de fierté que j’accueille dans mon district, au cœur du magnifique parc Lausanne, les festivités de la Semaine italienne. En tant que Lavallois d’origine italienne, je suis particulièrement touché d’offrir à la population de nombreuses activités inspirées de la culture italienne. »

- David De Cotis, vice-président du comité exécutif et conseiller du district de St-Bruno de Laval



« Nous invitons chaleureusement les Lavallois de toutes origines et de toutes les générations à venir goûter à la dolce vita all’italiana, une joie de vivre à l’accent italien, en espérant que cela devienne une tradition à Laval. »

- Paolo Galati, conseiller municipal du district de Saint-Vincent-de-Paul



Une exposition de voitures Fiat, des démonstrations culinaires, des jeux gonflables pour les tout-petits, des kiosques alimentaires, ainsi que des performances musicales sur scène font partie du programme de la journée. Plusieurs artistes locaux exhiberont leurs talents, incluant entre autres Van Piunno, Marco Bocchicchio, Mike Melino et Gloria Polcari.

À propos de la Semaine italienne de Montréal



La Semaine italienne de Montréal est un festival culturel se déployant à travers la ville et célébrant la beauté et la diversité de l’Italie. Cette célébration offre à plus de 450 000 festivaliers une grande variété de spectacles et activités mettant à l’honneur l’art, la musique, la gastronomie, la mode et le folklore. Cette année, la 24e édition du festival aura lieu du 4 au 13 août 2017.