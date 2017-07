Les partenaires en petite enfance de Chomedey se mobilisent pour un 2ième plan d’action

Les partenaires du comité d’action Le Petit Chomedey (0 – 5 ans et leurs familles) du Comité de développement local de Chomedey peuvent aller de l’avant avec leur plan d’action 2017-2020 soutenu par Avenir Enfants qui octroie près de 500 000 $ pour le quartier.

Depuis l’automne dernier, c’est plus de douze (12) organismes partenaires issus de plusieurs secteurs d’intervention (petite enfance, communautaire, municipal, santé et services sociaux, immigration, citoyens) qui ont mis en commun leur expertise, leurs connaissances de la réalité des enfants, des familles et du quartier dans la réalisation d’un plan d’action concerté pour les trois (3) prochaines années. Et ce, afin de contribuer étroitement à l’amélioration des conditions de vie et du bien-être des familles du quartier par le biais de projets concertés, structurés, mobilisateurs et rassembleurs.



Continuité et arrimage

Force est de constater l’engagement marqué de plusieurs organisations qui permet de renforcer les collaborations entre eux et aussi d’élargir à de nouveaux partenaires qui souhaitent soutenir les actions en petite enfance. Ce plan d’action 2017-2020 s’inscrit en continuité avec celui mené depuis 2013 et avec la réflexion de fond réalisé pour répondre à des enjeux liés directement aux enfants de 0-5 ans (défis importants reliés aux acquis de base), ainsi qu’à leurs familles (besoin de support dans leur rôle) et à la communauté (défis de rejoindre les familles isolées, vulnérables). Ce plan fait partie d’une démarche intégrée qui vise une cohérence entre les projets menés dans le quartier, sur divers enjeux majeurs (ex. lutte à la pauvreté, immigration), tout en assurant une complémentarité avec les démarches régionales telle que la politique régional en développement social.



Le comité de développement local de Chomedey (CDLC)

Le CDLC est une table de quartier soutenue par Centraide et qui a pour mission de contribuer au développement de la communauté pour améliorer la qualité de vie et l’égalité des chances, et ce, par des actions collectives qui respectent la diversité et qui misent sur l’engagement des citoyens et des partenaires. Les organismes et citoyens partenaires actualisent un plan de quartier à travers sept comités d’action; petite enfance, saines habitudes de vie, langue et insertion des communautés culturelles, accessibilité des services, sécurité alimentaire et aménagement du territoire.