5 conseils pour améliorer le travail en équipe dans votre PME

L’amélioration du travail en équipe passe par un bon management : il faut apprendre à connaître son équipe, développer la confiance, déléguer, inciter la mise en commun, être à l’écoute, gérer les planning, mais aussi savoir se remettre en question… autant de clés qui optimiseront une bonne gestion de projet. Comment mettre en place ces bons préceptes ? Voici 5 conseils indispensables.

1) Communiquer

Un verbe qui peut paraître galvaudé, mais qui reste un outil majeur du management à condition de le faire bien. Bannissez les réunions rituelles peu productives et les courriels interminables. Il vaut mieux instaurer une dynamique collaborative où chacun pourra exprimer ses idées et ses talents librement sans le poids de la hiérarchie.

Organisez des réunions en fonction des besoins exprimés, autour de quelques questions précises fixées à l’avance et consignées dans un ordre du jour que chacun des participants aura reçu au préalable.

2) Favoriser la convivialité

Pour mieux connaître votre équipe, développer un sentiment d’appartenance, la confiance en soi, voire la motivation, rencontrez vos collaborateurs en dehors du cadre du travail pour s’intéresser à leurs tâches, leur rôle dans l’entreprise, mais aussi pour parler de tout autre chose.

Des déjeuners, un café en terrasse, un afterwork sont d’excellentes solutions à mettre en place.

3) Optimisez la configuration des bureaux

Les temps de présence doivent être efficaces. Si les espaces ouverts sont intéressants pour favoriser les échanges, ils peuvent à la longue être stressants. Il est donc utile de pouvoir s’isoler dans un bureau fermé. Si cela n’est pas possible, pourquoi ne pas accepter le télétravail de temps en temps. Moins de transport, plus de sommeil, un cadre familier amélioreront la qualité et la quantité de travail fourni.

4) Utiliser un logiciel de planning du personnel pour réduire la préparation des horaires

Ce type de logiciel vous propose différentes grilles horaires préétablies pour gagner un temps précieux. Elles prennent en compte l’organisation des temps de communication, la gestion des absences et des remplacements par des stagiaires ou bénévoles, entre autres. Vous les partagez avec vos collaborateurs via un portail accessible à tous.

5) Mettre en place outils de partage et de connaissances

D’autres outils informatiques très performants permettent également d’interagir efficacement : les messageries instantanées pour communiquer à distance, les logiciels de gestion des tâches pour supprimer les courriels fastidieux, de partage de fichiers pour synchroniser et sauvegarder vos fichiers, pourquoi pas un blogue ?

Vous serez surpris par les résultats induits par une bonne gestion de projet, et ce d’autant plus si elle est facilitée par des outils de gestion efficaces.