5 conseils pour un teint mat et unifié même pendant l'été

Article commandité

Lorsque l'été arrive, la matité du teint devient une obsession. En effet, car si en d'autres saisons de l'année, certaines peaux n'ont aucun souci, d'autres brillent en permanence et ont besoin d'être matifiées, car cela devient un cauchemar pour certaines personnes qui ont la peau grasse ou mixte en particulier. Heureusement, de nouvelles trouvailles comme des produits dermatologiques ou cosmétiques permettent de remédier à ce problème le temps d'une journée. Voici cinq conseils pour avoir un teint mat unifié même pendant l'été.

Bien nettoyer le visage

Pour avoir une peau nette et sans voile gras, il convient de la nettoyer quotidiennement avec un gel nettoyant. Celui-ci doit être utilisé le matin à la place du savon pour nettoyer le visage et le soir après le démaquillage.

Ces gels ont en général un effet moussant lorsqu’on les mélange à l’eau. Ils sont plus adaptés aux peaux normales et grasses, car ils sont assez « décapants ».

Utiliser une crème hydratante adaptée à votre peau

Pour avoir une jolie peau bien élastiquée, douce et mate, il est important de bien l’hydrater en buvant beaucoup d’eau, mais aussi en utilisant une crème hydratante à usage quotidien et qui soit adaptée à votre peau.

Les différents soins pour chaque type de peau :

-Les peaux sèches : des soins très riches en composants hydratants et en céramides.

-Les peaux normales : une crème légère qui maintient une sensation de confort.

-Les peaux mixtes et grasses : des crèmes hydratantes fluides ou matifiantes pour éviter la brillance.

Le papier matifiant

C’est une nouvelle trouvaille et elle fait le bonheur de beaucoup de femmes. Disponible chez plusieurs grandes marques de cosmétique ; le papier matifiant a des vertus magiques ! Il s’applique très facilement sur la zone de brillance et absorbe rapidement l’excès de sébum.

L’argile

Qu’elle soit blanche, rouge ou verte, l’argile est idéale pour les peaux qui brillent. Il est recommandé de l’utiliser en masque au moins une fois par semaine pour purifier et tonifier la peau.

Voici les différentes spécificités de l’argile :

L’argile blanche : pauvre en minéraux, mais riche en kaolin, idéale pour les peaux sèches.

L’argile verte : adaptée aux peaux grasses, régule l’excès de sébum

Argile rouge : favorise la microcirculation des vaisseaux sanguins, régule la production du sébum.

Poudre libre translucide

Souvent incolore, elle se présente sous forme de poudre soyeuse. Sa fabrication fait appel à la technologie Micro-Blurring .

Elle s’utilise en général après le fond de teint pour le fixer et éviter l’effet de brillance.

Adaptée pour toutes les peaux, elle a des particules matifiantes qui vont masquer vos imperfections et donner un redu matifiant.

Si vous voulez trouver du maquillage matifiant de qualité, vous pouvez opter pour des produits de maquillage de la marque Jane Iredale.

Si vous avez une peau, à tendance brillante et que vous ne savez pas comment remédier à ce problème surtout avec la forte chaleur et la peau qui transpire, les conseils ci-dessus devraient vous aider. Quoi qu’il en soit, pensez qu’une bonne hygiène de vie, un démaquillage et un nettoyage quotidien contribuent à avoir une belle peau mate et sans imperfections.