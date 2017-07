En recherche d'emploi ? 5 conseils pour détecter une offre d'emploi intéressante

Article commandité

La recherche d’un emploi requiert de l’énergie, du temps et de la motivation. Mais surtout aussi de l’organisation. Que vous soyez sans emploi, à la recherche d’un nouveau travail ou étudiant, vous allez être confronté à un véritable parcours du combattant et, in fine, ne pas vous tromper quand vous trouverez enfin un employeur. Alors, comment vous y prendre ? Voici 5 conseils pour optimiser vos recherches.

1) Planifiez

Vous allez devoir mettre en place une stratégie adaptée à votre profil de poste, vous fixer des objectifs à atteindre et cibler un secteur du marché du travail pour repérer les emplois disponibles, mais aussi ceux cachés pour lesquels vous pourrez envoyer une candidature spontanée.

Il vous faut aussi repérer l’information et les personnes susceptibles de vous apporter une aide, que ce soit dans votre réseau personnel ou professionnel.

À partir de cela, vous déterminerez les actions à mettre en place. L’objectif est de mettre en adéquation ce que vous êtes, l’emploi que vous recherchez et le secteur du marché de l’emploi qui vous correspond. Vous allez alors pouvoir créer une véritable dynamique.

2) Analysez

L’analyse permet d’avoir une bonne connaissance de soi : quelle est votre personnalité, vos intérêts, vos compétences personnelles, c’est-à-dire vos qualités physiques, intellectuelles, vos savoir-être, ainsi que vos compétences professionnelles (formation, expériences, diplômes) ? Le but est de clarifier votre motivation, si vous êtes mobiles ou non, disponible ou pas.

Analysez aussi le profil des travailleurs qui correspondent à l’emploi recherché pour vous mettre en adéquation, mais aussi le lieu où se concentrent les postes offerts (quelles régions en particulier, tout le Québec ?). Bref, il s’agit de faire le point sur ce qui correspond vraiment à vos besoins.

3) Participez à une session d’évaluation

Cela peut vous être utile en cas de doute. Vous pouvez aussi réaliser des tests d’autoévaluation ou faire un bilan de compétences pour vous donner confiance.

4) Faites-vous aider

Vous aurez des passages à vide, des moments de découragement, voire des échecs. Trouvez une personne qui vous remotivera, une aide ponctuelle en recherche d’emploi.

5) Ne vous trompez pas

Pour trouver l'employeur qui vous ressemble, une plateforme de recrutement spécialisée est sans doute une belle opportunité. Il faut savoir s’en remettre à des professionnels, ils vous conseilleront et vous accompagneront tout au long de votre recrutement.

Quand on est en recherche d’emploi, il ne faut surtout pas rester isolé. Faites-vous aider.