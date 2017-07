5 villes où s'installer en famille sur la Rive Nord de Montréal

Article commandité

Dans cette petite sélection, survolons ensemble les atouts et caractéristiques de quelques villes charmantes réparties sur la couronne nord.

Nature, sport et culture à Repentigny

Avec son Centre d'art Diane Dufresne riche en expositions d'intérêt, son Arena et son Skate Plaza, Repentigny fait tout pour assurer une vie confortable aux familles et aux jeunes.

Les amoureux de nature y apprécient de plus, tout comme de nombreux Montréalais, sa rivière des Mille-Îles et son avifaune exceptionnelle.

Charlemagne : une bourgade qui mérite d'être mieux connue

Au confluent du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Prairies, de la rivière des Mille-Îles et de la rivière de L'Assomption, la ville natale de Céline Dion chérit ses enfants, notamment les plus défavorisés. La Fondation Maman Dion, dont les nouveaux locaux ont ouvert sur les ruines de la maison natale de la chanteuse actuellement en tournée mondiale, aide chaque année 2000 enfants défavorisés avec une trousse scolaire.

C'est un peu l'esprit de cette petite bourgade sympathique située sur l'Assomption face à Repentigny. On peut imaginer que dans les années à venir de plus en plus de structures verront le jour autour du succès de la légendaire chanteuse.

Des logements en vue à Terrebonne

Il a été relevé en 2016 dans une analyse produite par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) que les loyers étaient en moyenne moins élevés à Terrebonne qu'à Mascouche : 709$ contre 765$ respectivement (744$ pour Montréal).

De plus, un nombre grandissant de maisons à vendre à Terrebonne vise à inverser la pénurie habituelle de logements dans la MRC Les Moulins. Plus de logements et moins chers qu'ailleurs dans la couronne nord, voilà une excellente nouvelle !

Une ville en pleine transformation : Laval

Plus proche de l'aéroport international de Mirabel que Montréal, Laval attire toujours une clientèle d'affaires. Mais ces dernières années les nouveaux habitants se sont diversifiés.

Phénomène récent, mais qui revêt de l'importance, il n'est plus nécessaire d'aller « en ville » pour assister à des spectacles de qualité. Avec sa nouvelle offre sportive et culturelle sur toute la couronne nord (Place Bell [Co]motion, Cabaret BMO, Zénith) la région capte de plus en plus de jeunes familles.

Jeunesse et avenir : Blainville

Jeune banlieue à 30 min de Montréal, Blainville ne possède pas le charme des vieilles pierres, mais s'est donné pour but d'attirer une clientèle de jeunes familles à la recherche de la tranquillité des quartiers d'unifamiliales typiques d'Amérique du Nord.

Avec plus de plus de 40 % d’espaces verts et de milieux naturels et son Parc équestre c'est une des villes proches de Montréal les plus agréables à vivre pour la classe moyenne supérieure.