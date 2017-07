Quelques conseils pratiques pour un déménagement dans une autre province

Article commandité

Il n’est pas toujours facile de déménager. Souvent, déménager peut créer un certain stress dû à l’incertitude quant au déroulement des opérations. Cependant, en s’y prenant à l’avance et en engageant une entreprise spécialisée dans les déménagements longue distance, vous réussirez le vôtre sans aucun problème.

1ère étape : bien choisir votre déménageur

Lorsque vient le temps de s’installer dans une autre province (que ce soit pour un déménagement résidentiel ou commercial), il faut pouvoir compter sur un déménageur, professionnel, fiable et expérimenté. Choisir une entreprise spécialisée dans les déménagements de longue distance est gage de tranquillité. L’équipe aura déjà de l’expérience pour bien gérer la logistique des opérations: grosseur adéquate du camion, chauffeur d’expérience, nombre adéquat de déménageurs et méthodes de travail adaptées.

Prenez le temps de bien « magasiner » votre déménageur: demandez des références, comparez les prix et assurez-vous que ceux-ci possèdent une assurance responsabilité civile d’au moins un million de dollars (pour vous protéger en cas de dommages causés à vos biens ou si une personne se blesse lors du déménagement).

Méfiez-vous des inscriptions dans les petites annonces sur internet ou dans les journaux. N’engagez pas d’entreprise qui ne possède pas de site internet, ou qui n’indique pas une adresse civique.

Pour savoir si la compagnie a déjà reçu des mises en demeure de clients lésés, vous pouvez consulter le site internet de l’Office de protection du consommateur.

Choisissez une compagnie de déménagement qui offre les services suivants:

Emballage/déballage complet ou partiel;

Démontage/remontage de meubles;

Recouvrement de matelas, de sommiers et de sofas avec des housses de plastique neuves;

Protection des planchers avec des tapis antidérapants;

Protection des rampes d’escaliers ;

Boîtes de penderies disponibles pour les vêtements

Déplacement et transport d’objets lourds ;

Entreposage.

Le fait d’offrir ces services prouve que cette compagnie en offre plus, et qu’elle possède toutes les compétences et l’expérience nécessaire pour mener à bien votre déménagement.

2e étape : coûts et logistique du déménagement

Pour bien vous préparer, prenez en compte les éléments suivants:

Les déménagements locaux sont offerts selon un coût calculé à l’heure ou à la journée, tandis que les déménagements longue distance ont un prix calculé selon le poids et/ou le volume des objets transportés, ainsi que selon la distance parcourue. N’emmenez donc que ce dont vous avez vraiment besoin.

Lorsque les déménageurs viendront évaluer le coût de votre déménagement, montrez-leur toutes les boîtes et les meubles que vous souhaitez transporter, sans en oublier. Si vous avez des biens dans le cabanon, le garage ou le grenier, n’oubliez pas de les mentionner. Cela vous évitera des frais supplémentaires à payer le jour du déménagement.

Réservez les services de votre déménageur au moins six semaines avant le jour J. Cela vous permettra d’obtenir un plus grand choix de camions. Soyez certain que votre nouvelle propriété sera libérée pour votre arrivée. Si vous avez besoin d’un espace pour entreposer vos biens, réservez celui-ci à l’avance.

Faites un inventaire de vos biens et numérotez chaque boîte tout en inscrivant ce qu’elle contient sur le dessus. Cela facilitera la tâche aux déménageurs puisque vous pourrez leur dire dans quelle pièce ranger chaque boîte.