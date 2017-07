Déménager pianos et objets lourds : la force des professionnels !

Article commandité

À chacun son métier… et son efficacité ! Il y a plusieurs entreprises de déménagement et certaines d’entre elles ont développé une réelle expertise en transport d’objets lourds et de meubles ou instruments délicats comme les pianos par exemple. Avant de vous lancer dans une aventure hasardeuse en compromettant la condition d’un objet ou d’un meuble qui représente un souvenir cher à vos yeux, mesurez bien les enjeux. Après avoir analysé le pour et le contre, ce constat s’imposera de lui-même : pour les objets lourds et fragiles tels que les pianos ou les meubles avec marbre, faites appel à des déménageurs spécialisés.

Peu importe le type de piano à transporter : classique, droit, à queue, il peut même s’agir d’un orgue, les professionnels possèdent la force et l’équipement adapté pour vous assurer un service de grande qualité et très sécuritaire. Tout l’art de ce type de déménagement réside dans une robuste délicatesse. Le déploiement d’une main-d’œuvre suffisante pour effectuer le travail et pour bien guider ceux qui en ont plein les bras s’avère d’une grande importance. Minutie, attention, mesure précise de l’espace fonctionnel, emballage adéquat… Et s’il le faut, démontage et montage de votre piano, car cela fait aussi partie de l’expertise attendue pour ce type de déménagement.

Bien entendu, quand les lieux le permettent et selon le genre de piano, des courroies et des harnais peuvent suffire. Mais sachez que plusieurs options s’offrent aux déménageurs expérimentés et que votre instrument, si cher à vos yeux, est en bonnes mains.

Ne vous abîmez pas le dos en forçant pour transporter votre table de marbre ou un autre meuble imposant. Vous n’économiserez que de l’argent et y laisserez peut-être votre condition physique. Pensez aux histoires d’horreur couramment relatées par les uns et les autres au sujet du déménagement catastrophe d’un objet dont ils n’avaient pas soupçonné la lourdeur ou parce qu’ils avaient mal évalué l’espace pour manœuvrer. Et cela, c’est sans compter le nombre de blessures bêtes survenues, faute d’avoir utilisé l’équipement approprié… Avez-vous vraiment les moyens de tous ces désagréments ? Les spécialistes du déménagement savent comment s’y prendre et, bien entendu, connaissent les meilleures positions pour éviter les vilaines blessures.

Travail garanti

Encore une fois, les experts ont plus d’un tour dans leur sac, mais surtout de nombreuses expériences à leur actif les gardant bien au fait des techniques de manutention pour conserver vos biens et vos meubles intacts, même les plus lourds. Ces entreprises vous procurent également la garantie d’un travail bien exécuté et de l’état impeccable de la marchandise qu’ils transportent.

Confiez-leur en toute confiance vos sofas, tables ou meubles en marbre, téléviseurs géants, tables de billard, bain à remous, appareils d’exercice sophistiqués… Ce sont de forts travailleurs, dynamiques, qui savent manipuler vos objets adéquatement pour les préserver des impacts indésirables, mais aussi très soucieux de l’environnement dans lequel ils doivent accomplir ces tâches.

L’entreposage : une solution qui permet une meilleure réflexion

Le temps vous presse ? Vous devez absolument libérer l’espace et vous défaire d’un piano ou d’un meuble ancien fort imposant qui est dans la famille depuis longtemps ? Avant de vous en débarrasser définitivement — une décision que vous pourriez regretter — vous pourriez opter pour un entreposage temporaire, le temps de bien réfléchir à la situation et d’étudier toutes les options qui s’offrent à vous. La plupart des entreprises de déménagement spécialisé en piano et poids lourds proposent ce service et sont à même de manipuler vos trésors avec une grande habileté et beaucoup de délicatesse. Pensez-y ! Après tout, vous renseigner ne coûte rien et peut vous épargner de grands regrets.