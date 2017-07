Quel type de revêtement extérieur choisir pour votre construction?

Article commandité

En matière de revêtement extérieur, il existe plusieurs types de choix. Pour cette raison, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Voici quelques-unes des principales options de choix qui s’offrent à vous pour recouvrir la charpente ou la fondation de votre construction. À votre service, nos experts sont en mesure de vous conseiller sur la sélection de revêtement extérieur le mieux adapté à vos besoins.

1. Le revêtement extérieur d’acrylique

Le revêtement d’acrylique est à préconiser pour l’extérieur de votre maison. En effet, qu’il s’agisse de la fondation ou des murs de fondation de votre édifice, l’acrylique offre diverses possibilités de finis et de styles des plus élégants. Esthétique, durable et économique, le revêtement extérieur en acrylique est disponible en une multitude de couleurs et de motifs et permet d’embellir considérablement votre maison. Résistant au froid, l’acrylique permet de protéger adéquatement votre construction contre les intempéries et de réduire votre facture d’électricité de jusqu’à 25 % pendant la saison froide.

2. Le revêtement extérieur de crépi

En tant que matériau de revêtement le plus prisé, pour couvrir la partie extérieure du mur de béton composant la fondation d’une résidence, le crépi offre un fini des plus esthétiques à votre construction, en plus de contribuer à la bonne santé de la structure de votre immeuble. En effet, enduit extérieur composant la couche de finition des produits de maçonnerie, le revêtement en crépi endosse également un rôle de protection de l’enveloppe du bâtiment en la protégeant contre le soleil et les intempéries. Le crépi sert à masquer les lignes du coffrage de votre fondation tout en lui conférant un aspect esthétique et élégant. Abordable, le crépi se décline en une multitude de choix de textures et de couleurs.

3. Le revêtement extérieur en vinyle

Pour la charpente, plusieurs propriétaires de maison optent pour le revêtement extérieur en vinyle. En effet, c’est l’un des parements extérieurs les plus utilisés. Disponible en une palette infinie de couleurs, le vinyle offre un excellent rapport qualité-prix. Très économique, il est également doté d’une bonne durée de vie, ce qui fait de lui un matériau à considérer lorsque vient le moment de procéder aux travaux de revêtement extérieur d’une construction. S’agençant pratiquement à tous les styles de résidence, il est polyvalent et résiste bien aux chocs et aux égratignures.

4. Le revêtement extérieur en aluminium

Les revêtements extérieurs en aluminium constituent les produits les plus durables qui soient. On choisit surtout l’aluminium pour sa qualité incomparable ainsi que sa durée de vie exceptionnelle – le revêtement peut durer jusqu’à 40 ans avec un minimum d’entretien. Plus coûteux que le vinyle et d’autres types de revêtement, le revêtement extérieur en aluminium résiste bien à la rouille et ne brûle pas. Il est aussi disponible en plusieurs motifs et teintes. Toutefois, en raison de son prix relativement élevé, le parement en aluminium est peu utilisé par les propriétaires de maison.

5. Le revêtement extérieur en bois

L’un des matériaux de parement extérieur les plus recherchés, le revêtement extérieur en bois confère un cachet unique à une construction. Écologique, sobre et élégant, le revêtement extérieur en bois offre différentes possibilités de finis et de designs, allant du style moderne au look plus contemporain et épuré.

Les possibilités de création sont multiples, puisque le revêtement extérieur en bois se décline en de multiples essences de bois, textures et coloris. Il est si polyvalent qu’il permet de s’agencer à tous les styles de construction et de créer des looks des plus personnalisés. Par ailleurs doté d’une grande capacité d’isolation thermique, le revêtement en bois demeure abordable et est facile à installer.