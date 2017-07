5 conseils pour régler définitivement vos problèmes d'insomnie

Article commandité

Il y a insomnie dès lors que l’on éprouve des difficultés pour s’endormir et que les réveils dans la nuit sont répétés et matinaux. Les causes sont multiples : le stress, l’anxiété ou les contrariétés accumulées, mais aussi l’environnement ou l’alimentation. Si les insomnies sont répétées, la fatigue s’installe et avec elle les sautes d’humeur, les troubles de la mémoire et de la concentration. Mais alors, comment la combattre ?

1) Repérer votre rythme de sommeil

Nous n’avons pas tous besoin du même nombre d’heures de sommeil. La quantité varie entre 6 heures pour les petits dormeurs, et 9 heures pour les autres. Pour connaître votre rythme de sommeil et mieux le respecter, notez les heures de coucher et de réveil ainsi que celles où vous vous réveillez la nuit.

2) Adoptez une bonne hygiène de vie

Pratiquez un sport pour évacuer votre stress, mais pas après 17 heures. Le soir doit être réservé aux activités calmes telles que la lecture ou la musique par exemple.

Dormez dans une chambre aérée et pas trop chauffée, voire pas du tout.

Évitez les excitants avant le coucher : thé, café, alcool ainsi que les repas trop copieux ou trop riches induisant une digestion lente. Si vous avez une petite faim avant de vous coucher, préférez un fruit frais.

3) Évitez les somnifères

Les somnifères doivent être prescrits par un médecin. Si après l’analyse des causes de vos insomnies, il décide de vous en administrer, tenez-vous-en strictement à la prescription et pour une courte durée. Vous pourriez vous accoutumer, ce n’est pas le but. Des méthodes plus naturelles existent. Parlez-en avec lui.

4) Relaxez-vous

Pour vous détendre juste avant le coucher, vous pouvez faire quelques exercices de respiration abdominale. Une main posée sur votre ventre, gonflez votre abdomen et retenez votre respiration pendant quelques secondes. Expirez en creusant votre ventre. À répéter trois ou quatre fois.

5) Dormez mieux

Pour un meilleur confort, optez pour un lit électrique ajustable pour trouver votre position de sommeil idéale. Ne regardez pas la télévision dans votre chambre et bannissez tablette, ordinateur et téléphone portable. La lumière bleue produite par ces appareils perturbe la production de sérotonine, une hormone impliquée dans le sommeil. Pour favoriser la sérotonine, il faut impérativement dormir dans le noir complet.

Connaître les causes de votre insomnie reste un préalable indispensable. Ayez le réflexe de consulter un médecin pour éliminer une éventuelle pathologie.