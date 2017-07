Plus de 923 000 $ pour venir en aide aux victimes d'actes criminels dans la région de Laval

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a annoncé le 20 juillet dernier que 923 940 $ seront octroyés, en 2017-2018, pour financer l'aide régionale aux victimes d'actes criminels.

Effectivement, cette somme sera versée au CAVAC de Laval afin de soutenir ses activités courantes. Rappelons que ce centre d'aide propose des services confidentiels et gratuits aux victimes d'actes criminels et à leurs proches ainsi qu'aux témoins de ces délits. Il offre notamment des services d'accompagnement au sein du système judiciaire, de l'information sur les droits et recours des victimes, des services d'intervention de nature post-traumatique et psychosociojudiciaire, de l'aide pour remplir certains documents administratifs et des services d'orientation vers des ressources spécialisées.

Citations :

« Je me réjouis que notre gouvernement investisse dans la région de Laval pour appuyer les organismes venant en aide aux victimes d'actes criminels. Ainsi, les victimes de notre région peuvent obtenir des services de qualité répondant à leurs besoins, et ce, près de chez elles. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval

« Les sommes que nous mettons à la disposition des organismes venant en aide aux victimes d'actes criminels permettent de soutenir activement les personnes les plus vulnérables de la société, ce qui contribue à la mise en place d'une société plus juste et équitable. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et procureure générale du Québec