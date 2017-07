Chaminou et ses amis débarquent à Laval pour rencontrer les tout-petits!

Chaminou, Tourou, Houbi, Coin-Coin, Trottino et Poulpette prendront d’assaut Les festivités de l’Ouest de Laval le 12 août prochain, pour rencontrer les enfants… et les plus grands!

Cet été encore, Chaminou et ses amis représenteront Naître et grandir dans plusieurs événements du Québec. En plus de divertir petits et grands, ils iront à la rencontre des familles afin de leur parler de l’importance de l’entourage dans la vie des tout-petits. En effet, plus un enfant est entouré d’adultes qui l’aiment, comme ses grands-parents, ses oncles, ses tantes ou des amis de la famille, mieux il se développe. Naître et grandir propose d’ailleurs sur son site Web un dossier complet sur l’importance de l’entourage.

Chaminou et ses amis seront donc sur la route tout l’été pour venir rencontrer des familles de partout au Québec. Ils distribueront gratuitement des ribambelles à décorer aux enfants. Consultez le site Internet naitreetgrandir.com/escouade/ pour découvrir tous les endroits où Naître et grandir se rendra cet été