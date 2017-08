Subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la Maison des arts de Laval

La Ville de Laval souhaite souligner les deux contributions reçues du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour la Maison des arts.



« Nous accueillons avec bonheur deux contributions du CALQ, qui viennent non seulement consolider l’offre en culture et bonifier l’expérience de nos citoyens mais aussi, elles appuient notre volonté ferme de développer le secteur culturel à Laval, un secteur trop longtemps négligé », affirme Marc Demers, maire de Laval.



Une première subvention pour la Salle Alfred-Pellan

Une subvention de 63 000 $ a été accordée à la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts dans le cadre du programme Programmation spécifique.



Rappelons que la Salle Alfred-Pellan est une institution muséale et un espace de production et de diffusion en art contemporain et actuel. Chaque année, quatre grandes expositions y sont présentées ainsi que quatre autres dans le foyer du théâtre des Muses. Son équipe muséologique accompagne les artistes et les commissaires dans la réalisation de leur projet d’exposition ainsi que les visiteurs dans leur relation aux œuvres. Ce premier soutien financier pour la Salle Alfred-Pellan contribuera à appuyer l’équipe en arts visuels, à consolider sa programmation et à concourir à son rayonnement.



Une subvention pour la Maison des arts en reconnaissance de son audace artistique

Le CALQ a octroyé une subvention récurrente de 41 469 $ à la Maison des arts (MDA) dans le cadre du programme Soutien à la mission 2017-2018 – Diffuseurs – Accueil et programmation. Rappelons que la MDA présente chaque année une offre diversifiée en danse contemporaine, en théâtre de création et en musiques du monde. Depuis 1991, les Grandes Sorties jeune public présentent chaque année une quinzaine de spectacles pour les enfants et la famille.



Ce soutien financier permettra de poursuivre les activités en place et de développer des projets artistiques enrichissants pour le public.a