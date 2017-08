L'ARRQ et Espace Montmorency lancent le Week-end MOMO

L’Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ), en collaboration avec Espace Montmorency, est fière de tenir le Week-end MOMO, le plus grand rassemblement de foodtrucks à Laval à ce jour, les 11, 12 et 13 août prochains.

Cet événement s’inspire des Premiers Vendredis, le plus grand rassemblement de camions-restaurateurs au Canada, qui a lieu depuis 6 ans au Stade olympique de Montréal.

« Nous avons répondu à la forte demande des Lavallois d’avoir un événement de cuisine de rue chez eux. Après un appel sur la page Facebook des Premiers Vendredis pour connaître l’avis de nos membres, le projet de cette fête alliant foodtrucks et musique a été lancé », explique Guy-Vincent Mélo, président de l’Association des restaurateurs de rue du Québec.

Un lieu de rencontre et de divertissement

Dans l’esprit streetfood, l’Espace Montmorency sera ainsi aménagé avec une grande scène de spectacle, plusieurs terrasses et buvettes ainsi qu’un mobilier inspiré des brasseries bavaroises. Le site accueillera une douzaine de camions chaque jour pendant toute la fin de semaine.

« Au Week-end MOMO, qui est un clin d’œil au surnom donné à la station de métro Montmorency, on retrouvera l’esprit des Premiers Vendredis : de la bonne bouffe, des concerts et l’ambiance festive qui nous définit », ajoute Guy-Vincent Mélo.

Le camion Grumman ‘78, qui a initié la cuisine de rue à Montréal en 2012, sera présent pour faire découvrir sa cuisine mexicaine savoureuse. D’autres camions sont attendus comme Le Smoking BBQ, célèbre pour ses côtes levées épicées, le Quai Roulant, avec son menu inspiré des Îles-de-la-Madeleine, ou encore Le Cheese, avec ses spécialités à base de fromage. Côté douceurs, les Lavallois auront le choix de goûter, par exemple, aux churros du nouveau camion Mignon, aux sandwichs glacés du Casse-Glace ou aux beignes gourmands du Crémy.

Programmation : Prestations musicales

La programmation musicale, concoctée par Evenko, fera la part belle aux artistes émergents de la scène montréalaise avec chaque jour plusieurs performances en direct. Parmi les DJs éclectiques qui se partageront la scène, notons la présence de High Klassified, compositeur et producteur originaire de Laval et vedette montante du hip-hop à l’international, qui a notamment collaboré avec The Weeknd. Le talentueux Pierre Kwenders, DJ montréalais qui a déjà fait la première partie d’Arcade Fire et qui fait sensation cet été avec son nouvel album, ambiancera la foule le vendredi. Quant au DJ Poirier, il nous fera découvrir son univers musical funk inspiré des musiques du monde pendant près de 5h le dimanche après-midi.