5 travaux à envisager pour bien réaménager votre cuisine

Poumon central de la maison, la cuisine est une pièce à ne pas rater. Elle apporte confort et convivialité, mais aussi une plus-value à votre bien. Avant d’envisager les travaux, il faut donc définir un plan détaillé de votre projet qui définira les travaux à réaliser : cuisine ouverte ou fermée, table à manger ou coin snacking, nombre de rangements, style… S’en suivront les différents travaux de préparation et de finition. Prêt ? C’est parti !

Les travaux de destruction

La première étape consiste à retirer tous les anciens meubles et appareils ménagers pour faire place nette.

Si vous avez prévu de repenser les volumes ou choisi une cuisine ouverte sur votre salon, une ou plusieurs cloisons seront sans doute à abattre. Les travaux ne seront pas de la même nature selon qu’il s’agit de murs porteurs ou non. Il faudra ensuite procéder à un rattrapage des plafonds et du sol.

Les travaux d’électricité

Si votre logement est ancien, vous devrez probablement envisager une remise aux normes de l’électricité pour votre sécurité.

Dans un logement récent, il faudra prévoir de déplacer des prises ou de tirer des câbles électriques suivant votre plan d’aménagement pour l’installation de votre électroménager, votre hotte, le système de ventilation, la hotte aspirante et l’éclairage.

Les travaux de plomberie

L’objectif est de mettre en place les arrivées et évacuations d’eau. Ces travaux demandent parfois une destruction partielle du sol afin d’y encastrer les tuyaux.

Les travaux de maçonnerie

Vous arrivez là à l’étape de la création et la pose du bâti. Banque, îlot central, rabaissé de plafonds seront mis en œuvre selon votre plan détaillé d’aménagement.

Les travaux de finition

Il ne s’agit pas encore de la pose de votre mobilier et électroménager. Vous vous en doutez, vous allez d’abord repeindre les murs dans la teinte de votre choix et poser un revêtement mural au-dessus de votre évier et plan de travail.

Votre plancher devra également être révisé sauf si vous décidez de le changer entièrement…

Vous l’aurez compris, les étapes de la conception à la réalisation sont nombreuses et font appel à différents corps de métier. Pas facile quand on ni l’habitude ni le temps de coordonner un chantier. Un service de rénovation de cuisine à travers un service complet pour des projets clé en main est sans aucun doute la meilleure solution pour vivre vos travaux plus sereinement.