Quel type de vin choisir pour accompagner un bon steak ?

Chaque viande dispose de son type de vin en accompagnement. Il sert principalement à relever davantage le goût et à mieux faire passer l’aliment. Beaucoup de gens confondent encore le choix du vin adapté à chaque situation. Il faut dire que c’est en effet assez compliqué pour une personne non habituée. Afin de vous aider à vous retrouver, découvrez quel type de vin pour quel type de viande ?

Pour un steak, quel est le bon accord de vin en accompagnement ?

Vous avez commandé un steak de bœuf. Saignant, à point, etc., quel est le vin qui s’accordera le mieux à votre plat ? Généralement, le choix est simple contrairement aux différentes viandes blanches. En effet, pour accompagner un steak de bœuf, les vins d’amis, les vins de soifs, les vins de copains ou encore les vins de plaisirs sont bien adaptés. Dans cette catégorie, les Côtes de Roussillon, les Aspres sont des exemples tout à fait adéquats. Il s’agit de choisir un vin jeune qui se mariera parfaitement avec le goût de la viande de bœuf. Pour compléter l’exemple, vous avez aussi le Blagny, le Nuits-Saint-Georges rouge, le Gaillac rouge, etc.

La règle, choisir un vin sec pour accompagner votre steak

Quand la viande est rouge et a un goût assez spécifique, le mieux serait de choisir un vin sec, de couleur rouge, et issu des meilleurs vignobles si possibles. Pour mieux vous aider, ces vins se retrouvent généralement dans la catégorie des vins tranquilles. La liste est longue quant à vos choix sur le marché. Il vous suffira de faire quelques petites recherches pour trouver celui qui s’adaptera à vos préférences et à votre budget.

Toutefois, il peut arriver que certains types de steak nécessitent d’autres accompagnements plus raffinés dans le goût. C’est par exemple le cas des steaks tartares qui s’accordent mieux avec un vin à la texture encore plus douce, mais avec des saveurs plus relevées ou avec de la « mâche » comme le désigne le terme spécifique dans ce domaine.

Aussi, il faut faire le bon choix si vous souhaitez accorder parfaitement votre repas avec le vin approprié. Pour déguster un bon steak dont le goût est complexe et la tendreté inégalée, souvenez-vous-en, il est impératif de trouver un vin rouge. Après, les spécificités de chacun d’entre eux dépendront de votre choix personnel.