Bien nettoyer un appartement avant d'y emménager : nos conseils

Avant d’emménager dans un nouvel appartement, pratiquer un grand ménage est non seulement une bonne habitude pour s’installer dans une maison propre et agréable, mais aussi un bon moyen d’enlever les éventuels parasites pouvant nuire à la santé. Mais par où commencer ce grand nettoyage ? Quelles sont les étapes importantes à respecter ? Découvrez nos conseils.

Commencer par la cuisine puis les chambres

Le grand avantage quand vous emménager dans un appartement, c’est que les locaux sont vides. Ce qui vous permet de nettoyer correctement toutes les pièces. Pour être plus pratique, commencez déjà par la cuisine. En cas de retard, vous pourrez toujours vous mitonner un petit plat à midi si vous n’avez pas envie de sortir.

Aussi, pour la cuisine, veillez à tout nettoyer. Des comptoirs aux fours, en passant par le réfrigérateur, la paillasse et le plancher. Tout doit être nickel, ne négligez aucun détail. Vos anciens propriétaires auraient pu négliger cette étape de grand nettoyage avant de partir. Et au lieu de vous demander s’ils l’ont fait ou pas, il est plus préférable de prendre les devants. Aussi, pensez à curer l’évier, astiquer les armoires de cuisine, etc.

Pour les autres pièces, procédez de la même manière en tenant compte des détails. Nettoyez de fond en comble, même les petits recoins. Si votre appartement dispose d’une moquette, pensez à le nettoyer avec des produits spécifiques ou embauchez directement des professionnels en nettoyage. Eux pourront détecter, par exemple, les symptômes qui indiquent la présence de punaises de lit chez vous et y remédier au plus vite. Si vous disposez du budget nécessaire, refaites également la peinture. Cela vous permettra d’entrer dans un nouvel environnement propre et sain.

De quoi avez-vous besoin pour votre grand nettoyage ?

Pour effectuer correctement votre grand nettoyage, il faut vous munir des outils nécessaires. En ce sens, prévoyez une paire de gants de ménage, un tablier pour éviter de salir vos vêtements, un aspirateur avec un sac de rechange, une rallonge électrique, des chiffons en coton si possible, un rouleau de papier absorbant, des brosses à poils et des brosses à dents usagées, un balai microfibre ou une éponge, et des sceaux.

Pour les produits nettoyants et détachants, prévoyez également de l’alcool 70°, de l’alcool ménager, des cristaux de soude, du bicarbonate de soude, un bouchon de liège, du citron, du vinaigre blanc et d’un produit d’entretien tout usage maison. Ces produits ont tous leur place dans le nettoyage de votre appartement, principalement pour la cuisine, les salles de bains et les toilettes.