Le maire salue la créativité de la jeunesse lavalloise

Le maire de Laval, M. Marc Demers, a tenu à souligner la Journée internationale de la jeunesse en déclarant que : «les jeunes sont des acteurs essentiels aux changements qui font que la société s’adapte à la nouvelle modernité de ce siècle. Il faut les écouter et s’en inspirer dans nos actions quotidiennes ainsi que pour nos visions d’avenir»

C’est en 1999 que l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 12 août comme Journée internationale de la jeunesse. Tout au long de ce 12 août, les pays membres de l’Organisation des Nations Unies font la promotion de diverses thématiques qui concernent directement les jeunes femmes et hommes du monde.

Cette journée internationale est, entre autres, une occasion de promouvoir une meilleure participation des jeunes à la vie démocratique de leur ville, de leur province ou, encore, de leur pays. À l’instar de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le maire de Laval joint sa voix à celle de Mme Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et conseillère du district Concorde—Bois-de-Boulogne ainsi qu’à celle de M. Stéphane Boyer, conseiller du district Duvernay—Pont-Viau, lui-même récipiendaire du Prix Personnalité de la relève de l’année de l’UMQ en 2016.

«L’UMQ cite les chiffres des élections municipales de novembre 2013, au cours desquelles, à peine une personne sur quatre appartenant à la tranche d’âge des 18-34 ans a voté. Non seulement c’est une perte sèche pour l’expression de la démocratie locale mais, sans la participation des jeunes aux débats sur les enjeux lavallois, on se prive de leur vision et de leur créativité en effervescence. J’en veux pour preuve les précieux apports respectifs de Sandra et de Stéphane dans les décisions que nous prenons autour de la table du conseil municipal,» a conclu le maire de Laval, M. Marc Demers.

Cette année, on doit rappeler que cette Journée internationale de la Jeunesse précède de quelques semaines le 10e Forum international des Jeunes de l’UNESCO qui aura lieu au siège social de l’organisation à Paris, les 25 et 26 octobre prochains.