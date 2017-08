Comment choisir votre évier et votre robinetterie

Article commandité

Cuisine et salle de bain sont des pièces de la maison qui sont très fréquemment utilisées. Lors de la rénovation de celles-ci, le simple fait d’ajouter un nouvel évier et une robinetterie tendance rehaussera remarquablement leur apparence. Voici des trucs pour bien choisir ces deux éléments de décoration importants.

Dans la cuisine

Remplacer votre évier et votre robinetterie parce qu’ils sont usés ou que leur style est désuet ajoutera une touche de sophistication à votre demeure, dont vous bénéficierez quotidiennement. Pour redonner un nouveau look à votre cuisine, vous pouvez opter pour un évier et une robinetterie plus modernes.

De nombreux modèles d’éviers et de robinets peuvent s’harmoniser parfaitement avec le style précis que vous recherchez. Que vous choisissiez un évier simple ou double, un robinet classique à deux poignées indépendantes ou un mitigeur mono-commande, le look choisi sera aussi important que la fonctionnalité et la durabilité. Les accessoires tels que la douchette et le broyeur sont à considérer si vous utilisez souvent votre évier pour faire la cuisine.

Selon le style de votre cuisine (classique, moderne ou champêtre), vous trouverez le design et le matériau de robinetterie et d’évier qui compléteront celle-ci à merveille. La tendance aux looks épurés pour les cuisines de style moderne se conjugue avec des robinets de différentes formes, longueurs et couleurs.

La majorité des robinets sont fabriqués en laiton massif, et sont offerts en plusieurs finis. Les robinets en inox antibactérien (qui s’agencent aux électroménagers) et en chrome brillant apportent un luxe et un raffinement aux cuisines modernes. Un robinet noir ou de couleur fonte donne une touche d’originalité à une cuisine classique, tandis que les robinets blancs ou bruns au fini vintage embellissent les cuisines champêtres.

Choisissez votre évier en tenant compte du revêtement de vos comptoirs : le matériau et la couleur de ces derniers doivent être complémentaires au style de votre évier et de votre robinetterie. Si vous ne changez pas votre évier, vous devrez probablement cacher les trous en trop si vous installez un robinet mono-commande à la place d’un robinet à deux poignées. Vous n’aurez alors qu’à installer une plaque, un distributeur de savon intégré ou une douchette.

Dans la salle de bain

Un lavabo charmant et un robinet au style moderne ou vintage permettent de donner du style à votre salle de bain. Même si vous ne faites que remplacer ces deux éléments, vous changerez l’apparence de la pièce pour le mieux. Vous bénéficierez de ce changement tous les jours dans vos moments de détente et lorsque vous vous préparerez le matin.

Les salles de bains suivent aussi les tendances avec leurs vanités et comptoirs faits de matériaux innovateurs et originaux, rehaussés par des éviers simples ou doubles et par une robinetterie recherchée. Les vasques en céramique, en verre, en marbre ou en résine sont proposées en teintes et finis variés. Les salles de bain classiques ou champêtres peuvent quant à elles être agrémentées d’une multitude de robinets reproduisant des modèles antiques, qui s’intègrent harmonieusement au décor.