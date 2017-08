L’été tire à sa fin et l’automne apporte plusieurs bonnes nouvelles à la STL!

Dès le 26 août, l’horaire d’automne de la Société de transport de Laval (STL) entre en vigueur.



Plusieurs nouveautés à découvrir :



Prolongement de la ligne d’autobus 45

La ligne 45 sera prolongée dans les quartiers de Vimont et Auteuil, permettant ainsi un accès rapide à la gare Vimont, au parc industriel Centre et au métro Montmorency. Ce nouveau service présente de nombreux avantages notamment :



10 voyages de plus aux heures de pointe en semaine

Plus de 40 voyages supplémentaires les fins de semaine

Fréquence aux 20 minutes vers le sud le matin et vers le nord en soirée

Correspondance avec les trains de la ligne Saint-Jérôme dans les deux directions

Service prolongé jusqu’à 23 heures les fins de semaine



Pour consulter la carte et l’horaire, visitez notre site web au stl.laval.qc.ca/ligne45



8e ligne accessible aux personnes à mobilité réduite

La ligne d’autobus 24 deviendra la huitième ligne accessible aux personnes à mobilité réduite du réseau régulier de la STL. Elle sera, dès cet automne, uniquement desservie par des autobus munis d’une rampe à bascule à l’avant pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. De la station de métro Cartier, cette ligne dessert les boulevards Cartier et Samson jusqu’au quartier de Sainte‑Dorothée.



Cette ligne deviendra également la 8e ligne d’autobus à accepter les paiements à bord par carte de crédit sans contact Visa ou MasterCard.



Correspondance avec les premiers et derniers métros

Bonne nouvelle pour ceux qui voyagent tôt le matin ou tard en soirée ! Les heures de passage de la majorité des lignes qui desservent la station de métro Cartier ont été ajustées de manière à être en correspondance avec les premiers et les derniers métros de la journée.



Nouveaux messages sur les girouettes d’autobus

Les écrans numériques situés au-dessus du pare-brise de nos autobus, communément appelés girouettes, n’afficheront plus les artères principales de leur ligne respective, mais plutôt le quartier ou le terminus de destination. Cette mesure s’applique à tous nos autobus du réseau régulier et facilitera la compréhension des destinations de chaque autobus.



Autres changements