La Commission de la gouvernance veille sur les intérêts des Lavallois

La Commission de la gouvernance a été fort active dans les derniers mois en promouvant une utilisation rigoureuse des fonds publics auprès des organismes recevant une subvention de 100 000 $ ou plus de la Ville de Laval.

Créée par l’adoption du règlement L-12293, le 19 décembre 2015, la Commission de la gouvernance a pour mandat de renforcer la transparence, l’imputabilité et la saine gouvernance des organismes qui reçoivent des fonds publics ou utilisent des biens appartenant à la Ville de Laval. « La création de la Commission de la gouvernance fait partie des nouvelles mesures mises en place afin d’optimiser l’utilisation des ressources publiques et d’atteindre un niveau supérieur d’intégrité et d’éthique », soutient le maire de Laval, Marc Demers.

Au-delà de la reddition de comptes, la Commission a aussi pour mandat d’étudier toute question relative à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement de ces organismes. « Puisque ces organismes ont des ressources limitées, il est de notre responsabilité de développer et de mettre à leur disposition des outils permettant de rehausser leur gouvernance et leur performance », souligne la responsable du Secrétariat de la gouvernance, maître Lyne Burelle.

La Commission est constituée de cinq élus de toute allégeance politique, qui ont été nommés le 8 mars 2016. Il s’agit de Stéphane Boyer (président), Aline Dib, Virginie Dufour, Aglaia Revelakis et Jacques Saint-Jean.

Dans les derniers mois, la Commission a rencontré les 15 organismes à but non lucratif qui ont rendu compte de leur utilisation des subventions obtenues de la Ville de Laval en 2016. Elle a ainsi eu l’occasion de partager sa philosophie et ses attentes et de démystifier le processus de reddition de comptes.

La Commission déposera très prochainement son rapport d’activités au comité exécutif et au conseil municipal.

Sur la photo:

Jacques St-Jean (Saint-François), Virginie Dufour (Sainte-Rose), Stéphane Boyer (président et élu de Duvernay-Pont-Viau), Lyne Burelle (responsable du Secrétariat de la gouvernance), Aline Dib (Saint-Martin) et Aglaia Revelakis (Chomedey)