La Ville de Laval soutient la mission éducative du Collège Montmorency

Le maire de Laval, Marc Demers, remettait ce matin une subvention de 85 000 $ à la Fondation du Collège Montmorency. La Ville de Laval profite de la campagne de levée de fonds actuelle du collège pour démontrer son appui à la persévérance et l’excellence des étudiants de l’établissement.



Sur la photo, de gauche à droite : madame Louise Marie Brousseau, vice-présidente de la Fondation du Collège Montmorency, Andréa Torres et Jerry Charles, tous deux étudiants en sciences humaines au Collège, monsieur Marc Demers, maire de Laval, monsieur Gilbert Dumas, conseiller municipal de Marc-Aurèle-Fortin, monsieur Yves Carignan, directeur des affaires étudiantes et des relations avec la communauté au Collège Montmorency et monsieur Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles.