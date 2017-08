Article commandité

Vous voulez faire quelques rénovations dans votre maison ? Vous souhaitez gagner de la place en agrandissant votre demeure ? Plusieurs options existent : intérieur ou extérieur, pièce à vivre ou espace de rangement, ajout d’une salle ou découpage des volumes, etc. Selon vos besoins et vos préférences, voici 5 idées d'agrandissement de maison moderne.

Aménager les combles

Si votre maison moderne comporte des combles, vous pouvez commencer par les aménager. L’aménagement des combles est en effet une excellence option d’agrandissement, qui ne demande aucune autorisation de la part de votre commune.

Ainsi, vous exploiterez mieux l’espace disponible, en créant une pièce supplémentaire. Idéal pour une salle de jeux, un atelier ou une chambre d’amis ! La pièce obtenue dépendra bien sûr de la surface de votre grenier et de la hauteur de son plafond. Notez aussi que vous devrez potentiellement adapter la charpente, l’isolation, la fenestration et l’escalier d’accès.

Construire une véranda

Pour ajouter une pièce à votre maison, vous pouvez également construire une véranda (ou solarium). Cette extension totalement vitrée vous apportera davantage d’espace et de lumière naturelle. Vous pouvez y installer un salon, une piscine ou un jardin d’hiver, selon vos envies.

Côté réalisation, la véranda est plus facile et rapide à installer qu’une verrière, même si elle nécessite quand même d’importants travaux.

Bâtir une extension

L’alternative la plus lourde et la plus coûteuse pour agrandir votre maison moderne est de construire un module accolé à une façade. Sur un ou plusieurs étages, cette extension vous fera rapidement gagner beaucoup d’espace et potentiellement plusieurs pièces supplémentaires.

Pour mener à bien un projet d'agrandissement de maison et/ou de rénovation majeure, faites appel à un professionnel qualifié.

Installer une mezzanine

Si vos plafonds sont suffisamment hauts, vous pouvez également diviser la hauteur pour créer une mezzanine. Vous gagnerez ainsi de la surface habitable, sans ajouter d’extension à l’extérieur ! Puisque le plafond de votre mezzanine sera éventuellement plus bas que dans les autres pièces, faites-en un dressing, une chambre d’appoint ou un coin télévision.

Ajouter une terrasse couverte

Pour profiter de votre jardin en toute saison, bâtissez donc une terrasse couverte ! Ainsi, vous aurez plus d’espace pour vous détendre et votre terrasse fera office de jardin en plein air. Avec un toit opaque ou translucide, des colonnes en bois ou en pierre, etc., votre auvent sera adapté au style de votre maison moderne, tout en vous procurant confort, esthétisme et espace.

Conclusion

Agrandissez donc votre maison moderne avec un solarium, des combles aménagés ou une terrasse couverte, et gagnez enfin l’espace supplémentaire qu’il vous manquait !