Les différents types de prothèses dentaires

Lorsqu’il nous manque une ou plusieurs dents, l’installation d’une prothèse dentaire est indispensable pour retrouver une bonne fonction masticatrice et une alimentation variée. Il est en effet essentiel de pouvoir mâcher des deux côtés pour éviter un déséquilibre articulaire source de nombreux tracas. Le point sur les différentes solutions qui s’offrent à vous.

La prothèse complète

La prothèse complète ou dentier est un appareil amovible sur mesure élaboré à partir de vos empreintes. Il imite les dents naturelles et les gencives, c’est donc une bonne solution à la fois technique et esthétique. Elle est aussi la plus économique lorsqu’il y a de nombreuses dents à remplacer.

En revanche, si elle est mal adaptée, vous aurez non seulement des problèmes de mastication, mais aussi de prononciation. Il faut donc s’adresser à un bon professionnel.

Après une période d’adaptation, cette prothèse sera très facile à vivre.

L’implant dentaire

En l’absence d’une racine ou si votre dent est abîmée, on pourra vous proposer un implant dentaire. Il s’agit d’une racine artificielle fixée sur l’os de la mâchoire qui soutiendra une prothèse du type couronne. Son matériau en titane est hautement toléré par la structure osseuse, il n’y a pas de rejet. Son principal avantage est qu’il préserve le capital osseux. Il n’y aura donc jamais d’ajustement à envisager au fil des années contrairement à la prothèse complète.

L’implant dentaire est ainsi totalement fiable et offre une excellente stabilité des dents. Vous pourrez mâcher n’importe quel aliment en toute tranquillité.

En revanche, certaines contre-indications pourraient vous amener à y renoncer, en particulier si vous souffrez d’hypertension, de diabète non équilibré ou d’anémie. Selon l’état de l’os, une greffe peut aussi être envisagée en amont.

La couronne

Cimentée sur la racine, la couronne vient recouvrir une dent très abîmée ou cassée. Cette solution suppose une racine saine. Elle est donc envisagée pour sauver une dent ou améliorer le sourire lorsque des dents ont noirci suite à une dévitalisation.

Le bridge

Cette prothèse est une sorte de pont reposant sur deux piliers, en l’occurrence les deux dents avoisinantes. Elle est ensuite fixée par deux ailettes. Mais elle oblige à les tailler donc 3 couronnes seront nécessaires.

Recourir à une prothèse dentaire pour restaurer la fonction masticatrice n’est donc pas anodin. Le type de prothèse dépendra du diagnostic précis de votre santé bucco-dentaire. Des critères budgétaires entreront également en ligne de compte selon la nature des soins envisagés.